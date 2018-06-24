Вехи недели: победа Кличко, всплеск правдолюбия Луценко и редкий случай с Черномырдиным

Премьер продолжает имитировать борьбу с кризисом, возглавляя практически не функционирующее правительство. Министр внутренних дел ополчился против врагов Тимошенко. Владимир Литвин обновляет навыки миротворца. Леонид Черновецкий энергично избегает психиатрической экспертизы.

Украинская власть продолжает совмещать попытки противодействия кризису с переформатированием правительства. Пока заметных успехов нет ни на одном направлении. Прежде, чем назначить нужного премьеру человека, необходимо уволить кого-то ненужного, а с этим есть проблемы. Законодатели не торопятся принимать антикризисные законы, а коалиция никак не может провести замену действующих лиц в исполнительной власти. Предложенный Президентом в качестве кандидата на пост министра иностранных дел Олег Шамшур, по замыслу представителей коалиции, должен стать основой пакета масштабных кадровых преобразований. Вот только глава государства выступает категорически против такого сценария, а без формирования пакета сменить министров нереально.

Министр внутренних дел Юрий Луценко, позициям которого угрожает разве что создание альянса Партии регионов и БЮТ, решил поработать «за себя и за того парня». Юрий Витальевич решил вывести на чистую воду Валерия Хорошковского, не исключив в действиях первого заместителя председателя СБУ коррупционную подоплеку. К тому же Луценко пригрозил силой доставить на допрос по делу об убийстве Виктора Балогу. На это обещание шеф президентского секретариата выразил в телевизионном эфире сожаление о том, что Луценко так и не стал министром. Помнится, совсем недавно Юрий Витальевич выступал против вмешательства силовиков в политические разборки, но, видимо, не сдержался.

Успехи по борьбе с кризисом украинские Президент и премьер пытались демонстрировать на саммите Европейской народной партии в Брюсселе. Конечно же, каждый по-своему. Со стороны кажется, будто организаторы встречи по настоянию украинской стороны сделали все, чтобы маршруты Ющенко и Тимошенко пересекались минимально.

Виктор Андреевич настоятельно посоветовал европейским друзьям не давать советов о перспективах политического примирения в Украине, пообещав масштабные преобразования в возглавляемой им «Нашей Украине». В аппарате «партии, рожденной Майданом» надеются, что изменения начнутся с выплаты задолженностей по зарплате и восстановлению нормальных условий работы в партийном офисе.

Юлия Тимошенко обнаружила, что Украина борется с кризисом практически по европейским рецептам, но почему-то не задумалась, от чего результаты борьбы разные. Возвращение глав государства и правительства на Родину из Брюсселя в одном самолете стало, пожалуй, главной политической сенсацией минувшей недели.

Тем временем законодатели продолжили выяснение отношений. Временная следственная комиссия по вопросам функционирования отечественной газотранспортной системы разродилась двумя параллельными отчетами с прямо противоположными выводами. Входящие в коалицию народные депутаты постоянно пребывают в напряжении: руководство фракций держит их на коротком поводке на случай экстренного голосования, а в информационном пространстве ширятся слухи, будто Партия регионов и БЮТ уже перешли от взаимных комплиментов к поглаживанию совместного проекта Конституции. Заметно нервничает и Владимир Литвин, рискующий оказаться нужным стране, но не депутатскому корпусу. Инициированный Владимиром Михайловичем круглый стол для обсуждения путей выхода из кризиса перенесен на неопределенный срок, поэтому спикеру только и остается, что кутаться в тогу миротворца.

Последователен в своем нежелании проходить психиатрическую экспертизу Леонид Черновецкий. Столичный городской голова для демонстрации своего здоровья не только использовал привычные (пробежка, подтягивание, заплыв) методы, но и обратился с просьбой о защите к дуайену дипломатического корпуса в Украине. Им, по счастливой случайности, оказался Виктор Черномырдин. Правда, даже немало повидавшего на своем веку Виктора Степановича поразила драматическая история семьи мэра, поведанная Леонидом Михайловичем. Редкий случай – Черномырдину нечего было сказать. Впрочем, в городском масштабе уклонения Черновецкого от экспертизы приносят обратный эффект – все больше киевлян при упоминании его имени используют непарламентские выражения.

К счастью, кризис не отразился на украинском спорте: «Динамо» и «Шахтер» пробились в ¼ Кубка УЕФА, а Виталий Кличко одержал очередную победу на профессиональном ринге. Соблазн начертать политические лозунги на спортивных знаменах велик, поэтому следует напомнить: попытки использовать спортивные успехи в политических целях уже предпринимались и заканчивались плачевно. Так что за украинских спортсменов будет болеть вся страна без политического подтекста.

Евгений Магда