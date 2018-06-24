Вехи недели: победа Кличко, всплеск правдолюбия Луценко и редкий случай с Черномырдиным
11:35, 23 марта 2009
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Украинская власть продолжает совмещать попытки противодействия кризису с переформатированием правительства. Пока заметных успехов нет...
Премьер продолжает имитировать борьбу с кризисом, возглавляя практически не функционирующее правительство. Министр внутренних дел ополчился против врагов Тимошенко. Владимир Литвин обновляет навыки миротворца. Леонид Черновецкий энергично избегает психиатрической экспертизы.
Олег ШАМШУР
Украинская власть продолжает совмещать попытки противодействия кризису с переформатированием правительства. Пока заметных успехов нет ни на одном направлении. Прежде, чем назначить нужного премьеру человека, необходимо уволить кого-то ненужного, а с этим есть проблемы. Законодатели не торопятся принимать антикризисные законы, а коалиция никак не может провести замену действующих лиц в исполнительной власти. Предложенный Президентом в качестве кандидата на пост министра иностранных дел Олег Шамшур, по замыслу представителей коалиции, должен стать основой пакета масштабных кадровых преобразований. Вот только глава государства выступает категорически против такого сценария, а без формирования пакета сменить министров нереально.
Министр внутренних дел Юрий Луценко, позициям которого угрожает разве что создание альянса Партии регионов и БЮТ, решил поработать «за себя и за того парня». Юрий Витальевич решил вывести на чистую воду Валерия Хорошковского, не исключив в действиях первого заместителя председателя СБУ коррупционную подоплеку. К тому же Луценко пригрозил силой доставить на допрос по делу об убийстве Виктора Балогу. На это обещание шеф президентского секретариата выразил в телевизионном эфире сожаление о том, что Луценко так и не стал министром. Помнится, совсем недавно Юрий Витальевич выступал против вмешательства силовиков в политические разборки, но, видимо, не сдержался.
Ющенко, Тимошенко
Успехи по борьбе с кризисом украинские Президент и премьер пытались демонстрировать на саммите Европейской народной партии в Брюсселе. Конечно же, каждый по-своему. Со стороны кажется, будто организаторы встречи по настоянию украинской стороны сделали все, чтобы маршруты Ющенко и Тимошенко пересекались минимально.
Виктор Андреевич настоятельно посоветовал европейским друзьям не давать советов о перспективах политического примирения в Украине, пообещав масштабные преобразования в возглавляемой им «Нашей Украине». В аппарате «партии, рожденной Майданом» надеются, что изменения начнутся с выплаты задолженностей по зарплате и восстановлению нормальных условий работы в партийном офисе.
Юлия Тимошенко обнаружила, что Украина борется с кризисом практически по европейским рецептам, но почему-то не задумалась, от чего результаты борьбы разные. Возвращение глав государства и правительства на Родину из Брюсселя в одном самолете стало, пожалуй, главной политической сенсацией минувшей недели.
Владимир Литвин
Тем временем законодатели продолжили выяснение отношений. Временная следственная комиссия по вопросам функционирования отечественной газотранспортной системы разродилась двумя параллельными отчетами с прямо противоположными выводами. Входящие в коалицию народные депутаты постоянно пребывают в напряжении: руководство фракций держит их на коротком поводке на случай экстренного голосования, а в информационном пространстве ширятся слухи, будто Партия регионов и БЮТ уже перешли от взаимных комплиментов к поглаживанию совместного проекта Конституции. Заметно нервничает и Владимир Литвин, рискующий оказаться нужным стране, но не депутатскому корпусу. Инициированный Владимиром Михайловичем круглый стол для обсуждения путей выхода из кризиса перенесен на неопределенный срок, поэтому спикеру только и остается, что кутаться в тогу миротворца.
Леонид Черновецкий
Последователен в своем нежелании проходить психиатрическую экспертизу Леонид Черновецкий. Столичный городской голова для демонстрации своего здоровья не только использовал привычные (пробежка, подтягивание, заплыв) методы, но и обратился с просьбой о защите к дуайену дипломатического корпуса в Украине. Им, по счастливой случайности, оказался Виктор Черномырдин. Правда, даже немало повидавшего на своем веку Виктора Степановича поразила драматическая история семьи мэра, поведанная Леонидом Михайловичем. Редкий случай – Черномырдину нечего было сказать. Впрочем, в городском масштабе уклонения Черновецкого от экспертизы приносят обратный эффект – все больше киевлян при упоминании его имени используют непарламентские выражения.
Виталий Кличко
К счастью, кризис не отразился на украинском спорте: «Динамо» и «Шахтер» пробились в ¼ Кубка УЕФА, а Виталий Кличко одержал очередную победу на профессиональном ринге. Соблазн начертать политические лозунги на спортивных знаменах велик, поэтому следует напомнить: попытки использовать спортивные успехи в политических целях уже предпринимались и заканчивались плачевно. Так что за украинских спортсменов будет болеть вся страна без политического подтекста.
Евгений Магда
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