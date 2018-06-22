Как кризис в Нашей Украине повлияет на деятельность других сил

Астрологический проноз на текущую неделю

Что было Цитата из позапрошлого прогноза (09.10.2006): "Итак, на этой неделе можно ожидать заключения "Нашей Украиной" благоприятного политического договора, либо какого-то юридического или процедурного решения. Но этот договор может создать спорные, или даже конфликтные ситуации ".

Цитата из прошлого прогноза (16.10.2006): "В первой половине прошлой недели решение «Нашей Украины» о переходе в оппозицию выглядело удачным. На этой неделе ожидаются проблемы в кадровых и информационных вопросах. Возможны споры и иные ситуации, ограничивающие информационные возможности блока. Положительным моментом для блока будет психологическая уверенность в своих решениях, основанная на каком-то прошлогоднем успехе, но она не поможет при решении сложных вопросов этой недели ".

На съезде НСНУ было принято решение об уходе в отставку всего руководства партии. В "Нашей Украине" идут сложные преобразования, которые требуют времени.

Цитата из прошлого прогноза (16.10.2006): "Виктор Ющенко, скорее всего, пока что не имеет какой-то дополнительной информации для принятия решений. Эта информация к нему поступит на следующей неделе ".

Главным событием прошлой недели стало выступление Виктора Ющенко на съезде НСНУ в конце прошлой недели. Подобное событие ожидалось на этой неделе. Ошибка во времени незначительна, и укладывается в допустимый интервал. Но эта фраза из прошлого прогноза остается в силе, так как на этой неделе можно ожидать событий, являющихся следствием этого выступления, которые и выступят в роли новой информации для Виктора Ющенко.

Что будет

Политическая система любой страны состоит из звеньев – политических и экономических групп (партий). Основным условием согласованных действий звеньев является способность находить компромиссы. Так устроены все политические системы – и демократические, и тоталитарные. Различие только в том, что демократические системы – самоорганизующиеся, соответственно, лучше приспосабливающиеся к изменениям внешней ситуации, а тоталитарные – управляемые, с низкой степенью приспособляемости. Это краткое вступление к прогнозу необходимо для того, чтобы объяснить процессы, которые будут проходить на этой неделе. Кризис в одном из звеньев – "Нашей Украине" должен вызвать определенные последствия. На этой неделе в роли таких последствий выступят сложные процессы в Партии регионов и в Компартии.

Партия Регионов. На этой неделе возможны споры, связанные с системой управления. Также не исключены коллективные разногласия из-за неких внутренних правил. Это не кризис и не конфликты, а, скорее, некоторое разочарование, вызванное процессами в политике вообще, и в "Нашей Украине" в частности. Через две-три недели разочарование пройдет, и даже появятся причины для оптимизма.

Кроме того, возможно беспокойство из-за действий каких-то потенциальных партнеров, пытающихся наладить отношение с партией, но одновременно подвергающих критике систему внутренних отношений в партии. Потенциальными этих партнеров можно назвать потому, что процесс налаживания отношений будет длительный и сложный из-за взаимного недоверия. Он завершится только в конце 2007 года.

Коммунистическая партия Украины. На этой неделе возможны споры по экономическим вопросам. Это могут быть как внешние по отношению к партии экономические темы (например, принятие законов), так и внутренние. Необходимо отметить, что для КПУ эти процессы только сейчас выглядят как спорные, проблематичные. Но в данной ситуации Компартия способна очень быстро находить наиболее оптимальные решения. Попытка найти такие решения будет и на протяжении ближайших трех-четырех недель, но она пока что не приведет к успеху. А вот в будущем такие решения найдутся. Эти решения, скорее всего, станут возможны благодаря особенностям системы управления в партии.

Социалистическая партия уже достаточно информирована о сложностях текущих процессов в политике благодаря своему прошлому опыту. Это звено политической системы почти не имеет намерений быть вовлеченным в текущие политические конфликты.

"Наша Украина" с астрологической точки зрения сейчас не имеет конкретных решений. Соответственно, на этой неделе вряд ли стоит ожидать и каких-то заметных действий.

Вадим Феофанов, астролог