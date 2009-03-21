Яценюк об МВФ, энергетике, политической стабильности и зрелости

Народный депутат Украины, лидер «Фронта изменений» Арсений ЯЦЕНЮК обратился к европейским партнерам с просьбой обсудить с руководством Международного валютного фонда возможности для возобновления сотрудничества МВФ с Украиной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта изменений”, А.ЯЦЕНЮК отметил: «Я понимаю, что львиная часть – это ответственность Украины, но поддержка МВФ - это первый шаг, который позволит Украине в дальнейшем получить международную финансовую помощь».

Как сообщал УНИАН, сегодня А.ЯЦЕНЮК провел встречу с Комиссаром Евросоюза по вопросам расширения Олли РЕННОМ, Верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, министрами иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ, Польши Радославом СИКОРСКИМ и Литвы Вигаудасом УШАЦКАСОМ, представителем Европейской народной партии Ельмаром БРОКОМ.

Также во время переговоров речь шла об энергетике. А.ЯЦЕНЮК отметил, что «как раз накануне энергетического саммита важно осознать, какой будет энергетическая политика не Украины, а Европейского Союза и России, потому что мы не являемся сегодня разъединенными – как в снабжении энергоресурсов, так и в потреблении».

На встречах обсуждался вопрос и политической стабильности. «Мое послание нашим европейских партнеров было четким: так у нас есть проблемы, но мы их переборем», - сказал журналистам в Брюсселе А.ЯЦЕНЮК.

Он прибавил, что «просьба к европейским партнерам помочь в том, чтобы Украина достигла политической зрелости. Критиковать нас могут все, но найти выход из ситуации, помочь финансово и политически – вот это результат переговоров».

Также лидер «Фронта изменений» в Брюсселе встретился с представителями Общества украинцев Бельгии, провел в украинской школе Антверпена урок «Каким я вижу будущее Украины» и принял участие в дискуссии во время круглого стола «Украина на перекрестке».