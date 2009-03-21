Ющенко за создание в Украине двухпалатного парламента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за создание двухпалатного парламента

Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

По его словам, верхняя палата парламента должна была бы представлять интересы украинских регионов. «Я убежден, что каждая территория хотела бы знать, что у нее есть три депутата, которые представлены в верхней палате, которые представляют территорию, и через них территория может проводить контакт между высшей властью и территорией», – сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом Президент опроверг тезис о том, что двухпалатный парламент характерен для государств с федеральным устройством, приведя в качестве примера такие унитарные страны как Франция, Италия, Казахстан.