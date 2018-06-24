От Людовика XIV до Тимошенко, или Что на самом деле хотел сказать Пинзеник?

Во время своего первого, с момента своей отставки, выхода в люди экс-министр финансов Виктор Пинзеник был на своей пресс-конференции крайне взвешенным, осторожным и филигранно подбирал слова, или уходя от ответов на политически окрашенные вопросы или конвертируя свои ответы в юмор . Казалось бы, из уст Пинзеника не прозвучало ни одного слова критики в адрес правительства Тимошенко. Разве что, отвечая на вопрос о неожиданно «профицитном» финансовом плане Нафтогаза, либеральный экономист таки не удержался и саркастически пошутил, что для него это было тоже «неожиданно приятной» новостью.

Если же подвергнуть все сказанное Пинзеником на его пресс-конференции макроэкономическому анализу, то экс-министр, кажется, созвал ее именно для того, чтобы завуалировано выразить свое принципиальное несогласие с самой идеологией антикризисных мер, применяемых Кабмином Ю.В.

Концептуальная основа антикризисной программы по-пинзенниковски (и она перекликается с рецептами преодоления кризиса, которые применяются правительствами на Западе) – это расшевелить совокупное потребление. Любой ценой, только не ценой гиперинфляции, для чего нужно держать Нацбанк на максимально безопасном расстоянии от правительства с его обнаженным до неприличия казначейским счетом. Потребление государственного сектора, частное потребление – сгодится все, только бы запустить двигатель экономики.

Для реанимации государственного потребления (закупка товаров и услуг за средства сектора государственного управления, то есть средства государственного и местных бюджетов) Пинзеник считает необходимым как можно скорее качественно пересмотреть структуру расходов бюджета-2009, чтобы увеличить в нем долю капитальных расходов. Если по результатам 2008 года на капитальное строительство за счет публичных средств были направлены 6,3 процента ВВП, то в 2009-ом едва насобираем ресурсов на 0,5 процента ВВП.

Частное потребление, по рецептуре Пинзеника, должно быть спасено благодаря строительству. Именно строительство жилья является тем звеном, за которое нужно дергать (с умом), чтоб вытянуть всю цепь экономического оживления, которое в конце концов должно вывести экономику из кризисного смога. Чтобы расшевелить строительство, либеральный экономист Пинзеник готов на неортодоксальные меры, которые не имеют ничего общего с либеральной экономикой и которые, наверное, еще год назад вызывали бы у него идиосинкразию. Виктор Михайлович предлагает в этом и в следующем году выдавать застройщикам бюджетные кредиты, которые покрывали бы в этом году 20 процентов стоимости жилья, а в следующем – 10 процентов (при оптимальном развитии обстоятельств эта бюджетная программа с 2011 года должна была бы прекратить свое существование). Частино компенсироваться должно именно тело кредита, а не проценты по нему, отметил Пинзеник.

Следовательно, по Пинзенику, львиная доля усилий должна быть направленная на выведение потребления из летаргического сна, из которого экономика может не выйти долгие годы. В чем же тогда, спрашивается, принципиальное отличие этого рецепта от действий правительства Тимошенко?

Юлия Владимировна исповедует принципиально другую экономическую идеологию – идеологию «дирижизма». Основанная во Франции еще во времена Людовика XIV его министром финансов Жаном-Батистом Кольбером идеология вмешательства государства в экономику сегодня радостно подхвачена нынешним Президентом Франции Николя Саркози. По его словам, которые цитирует британский еженедельник «Экономист», «определяющей чертой этого кризиса является возвращение государства и завершение эры беспомощности государственного сектора». Тимошенко не даром на всю Европу – через британскую «Гардиан» - объявила, что именно Париж должен возглавить общеевропейские антикризисные усилия. Кроме сугубо мировоззренческого единства с Саркози и его методами экономического «дирижизма», Юлия Владимировна, ясное дело, рассчитывает еще и на французский кредит для наполнения казначейского счета, обмелевшего до угрожающего уровня (сухой остаток - 1 млрд 431 млн грн по состоянию на 18 марта с.г.).

Поэтому если Пинзеник видит экономическое спасение в перезапуске потребления, в т.ч. и через умеренное возобновление банковского кредитования, то Тимошенко убеждена, что экономику можно вернуть к жизни, только приставив к ее немощному телу высоковольтный разряд государственной финансовой поддержки и вливаний в ключевые (и не совсем) секторы.

Экономический рецепт от Тимошенко – увеличение предложения, на что направлено большинство шагов правительства и его парламентской фракции. Государство будет давать средства, или их эквивалент в виде льгот едва ли не всем – авиапроизводителям на доведение до ума самолетов; хлебопекам – на выплату валютных кредитов; «Украгролизингу» - на закупку комбайнов; аграриям – на посевную; строительным магнатам (довольно много из которых является депутатами от БЮТ) - на достройку и т.д.

Стабилизационный фонд при этом заслуживает отдельного разговора. Пятого февраля, отчитываясь в парламенте, Тимошенко по поводу СФ провозгласила дословно следующее: «…я хочу поинформировать, что впервые и именно во время кризиса мы с вами создали Стабилизационный фонд в бюджете, на базе переговоров с другими государствами могу утверждать, что он будет наполнен. Этот Стабилизационный фонд составляет более 21 миллиарда гривен и он будет направлен исключительно на расходы развития. Это удешевление кредитов для аграрного сектора, это почти 5 миллиардов расходов для угольного производства, это полное финансирование подготовки к Евро-2012 со всеми инфраструктурными проектами. Это первый раз мы заложили, и я утверждаю, выполним расходы на закупку и модернизацию вооружения для армии, военной и специальной техники на сумму 2 миллиарда 767 миллионов. Таких денег никогда, даже в расцвет экономики, не выделялось для наших оборонных машиностроительных предприятий.

Я надеюсь и верю, и работаю для того, чтобы Стабилизационный фонд был наполнен до марта, и с марта мы начали его тратить. Сегодня весь плановый дефицит бюджета идет не на проедание, а он идет исключительно на расходы развития».

Однако вместо этого сегодня из СБ ведрами носят воду, чтобы затушить локальные пожары вроде ликвидации задолженности (как надолго?) по зарплате на авиастроительных заводах и на шахтах, и даже на «приобретение бытового топлива для льготной категории лиц» (Постановление КМ. №201 от 16 марта 2009р). Создавался ли Стабилизационный Фонд для приобретения бытового топлива или он должен был быть амортизатором для смягчения удара по ключевым отраслям экономики? Государство будет затыкать им все дыры или таки будет использовать по назначению?

Что касается наполнения Стабилизационного фонда, то на сегодня в нем так и лежат (постепенно уменьшаясь) те шесть миллиардов гривен, которые были взяты взаймы еще прошлой осенью на внутреннем рынке у госбанков. Ни Париж, ни Москва не спешат его наполнять, оглядываясь на МВФ. Что же касается «планового дефицита бюджета», который, по словам премьера, якобы идет на расходы развития, то о его объеме экспертам можно лишь догадываться, поскольку Минфин давно уже не выпускает пресс-релизы о ходе выполнения бюджета.

Это не критика в адес Ю.В – как подчеркивают члены ее фракции, она «работает по 18 часов в сутки». Работает по большей части над тем, чтоб запустить производство товаров и услуг, которые будут покупать немногие - из-за нехватки средств, или из-за недоверия к сделанному в Украине.

Довольно много математических уравнений допускают несколько вариантов решения. Ю.В. считает, что уравнение украинского кризиса можно решить через активизацию предложения. Ключ от Пинзеника – в активизации потребления.

И никакой политики.

Станислав Голубенко