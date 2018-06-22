Борис Беспалый: “Катеринчук сам организовал скандирование в свой адрес”

Борис Яковлевич, почему прекратился съезд?

Съезд не прекратился. В его работе объявлен перерыв. Съезд, на который выдвигали кандидатов, и у нас, и у большинства ведущих политических сил также проходил в несколько этапов. Это – нормальная ситуация. С другой стороны могут быть вопросы по поводу того, как был сделан этот перерыв. Потому что как член оргкомитета съезда я могу сказать, что все вопросы повестки дня были подготовлены и никаких объективных оснований перерывать его не было. Но предложение сделать перерыв могло рассматриваться, тем более, когда оно поступило от Президента Украины. Я думаю, оно заслуживает внимательного отношение. Но как участник съезда, хочу сказать, что вопрос о перерыве в работе съезда должен был рассматриваться иначе. Поскольку вопрос возник в ходе съезда, и предварительно не рассматривался ни Советами съезда, ни делегатами, то было логично сделать получасовой перерыв, провести собрание делегаций, на которой каждая из делегаций определилась бы. После собрания делегаций можно было бы на полчаса собрать Совет партии, который еще не сложил полномочий. Потом выступили бы представители делегаций и голосованием съезд бы должен был принять решение. Вариантов принятия решения могло быть три: согласиться с предложением Президента, как оно было выражено, либо скорректировать его и сделать прерву на определенный срок, три часа или три года, либо не согласиться с предложением. То есть должно было пройти голосование. Такая схема мне близка и я, как участник съезда, хотел бы, чтобы было именно так.

Руководство партии в отставке?

Любое руководство, партийное или государственное выполняет свои полномочия до избрания нового руководящего органа. Съезд сейчас открыт, тех полномочий Совета партии, которые он осуществляет между съездами, у него сейчас нет. С другой стороны, Контрольно-ревизионная Комиссия и Совет партии работают в старом составе. Совет принимает решения, за исключением тех, которые отнесены к компетенции съезда. Вот, если есть такие решения, которые может принять только съезд, она не принимаются, а решения текущей деятельности принимаются. Что касается исполкома и председателя Совета партии, то они избираются уже Советом партии.

От съезда мы все ждали окончательного заявление об оппозиционности “Нашей Украины”. Таких заявлений уже было десятка два, но хотелось услышать решение съезда. Вместо этого мы услышали заявление Президента о возможности консолидации общества и политикума, в том числе с “Партией Регионов” и социалистами. Может мы что-то недослышали? Недопоняли?

Ваш вопрос дает мне возможность в сто двадцатый раз сказать простую вещь. Фракция “Наша Украина” находится в оппозиции, это было четко заявлено, это решение принято в первую среду октября. Такое заявление не повторяется, хотя рассуждать об этом можно еще сто лет. Один раз был переход и сомнений в этом нет. Нужно уточнять, что мы в оппозиции к правительству Януковича и внутри парламента. Но государственная власть, это и Президент. Следовательно, мы в оппозиции, и от того, что его подтвердил съезд, оно не стало бы новым.

О консолидации общества. Консолидация означает, что в обществе должны быть и партии, которые при власти, и партии, которые при оппозиции. Но там, где касается национальной консолидации, они на одной платформе. В Великобритании и кабинет Ее Величества и оппозиция Ее Величества. Сближение позиций - это всегда хорошо и нормальный процесс. Это не отменяет той четкой позиции, что мы в оппозиции к Януковичу. Спич Президента означал только то, что и оппозиция и власть должны действовать исходя из национального интереса и нормально общаться в рамках законодательства.

То есть в этом мессидже не было сигнала о продолжении переговоров с “Партией Регионов”?

Их невозможно продолжить. Они завершены. Их нельзя продолжить, как нельзя продолжить царство Николая Второго. Можно открытое новое царство. Могут быть любые переговоры, скажем, в формате “Блок Юлии Тимошенко, Социалисты и Регионы”. Это, если будут предложения. Придет, скажем, Янукович и скажет: Юля во всем права, хотим дружить. Если получим письменные предложения от любой из четырех фракций, то мы их рассмотрим. Может, вдруг, наши коммунисты решили стать державниками, как это сделали их предшественники в 1991 году, проголосовав за независимость. Мы рассмотрим.

А для Вас не было неожиданностью, что зал так скандировал: “Катеринчук, Катеринчук” и требовал продолжения съезда?

Для меня было неожиданным предложение Президента, и я это считаю недостатками организации. И думаю, что за это частично отвечает Катеринчук, как председатель исполнительного комитета. Скандирование не было сюрпризом, потому что оно было искусственно организовано сверху председателем исполкома. И это делается элементарно.

Борис Беспалый, Иван Васюник, Николай Катеринчук и Роман Бессмертный во время акции "Оранжевая волня "Знамя победы", посвященной годовщине создания партии "Наша Украина", 12 марта 2006 г.

Но вместе с тем я знаю, что Николай Катеринчук - один из популярных лидеров нашей партии и независимо от того, какие у него должности, я его очень уважаю. А поступок председателя исполкома, организующего свое скандирование, и вместо выполнения непосредственных долгов включившегося в кампанию по дискредитации собственной партии, я считаю непродуманным. Независимо от того какими были причины: нехватка политического опыта или желание возглавить партию. Это была работа в ущерб. Но у каждого из нас есть свои плюсы и минусы, к настоящему времени Катеринчук сделал много для Украины, он один из героев Оранжевой революции, и для меня в оценке Николая это перевешивает. При этом, как руководитель исполкома партии он с работой не справился.

Слушая Президента, несмотря на всю его критику, все услышали его мессидж: я со своей партией. Однако ходят настойчивые слухи о партии “Вперед Украина”, которую у Мусияки прикупил Тарута, и которую уже профинансировали на полмиллиона долларов Юрий Луценко. Говорят, в партию войдут полевые командиры и Балога.

Я знаю, что партия “Вперед Украина” есть, она принимала участие в выборах, и заняла там последнее сорок пятое место. Это факт. А я пользуюсь фактами, а не слухами. Все остальное - сплетни, на которые я могу отреагировать только фразой Владимира Высоцкого “Я ненавижу сплетни в виде версий”. Это – точка.

Записала Маша Мищенко