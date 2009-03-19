В органах госвласти остались одни пенсионеры и беременные женщины?

Уменьшение зарплат и бездумное сокращение государственных служащих снизит государственный контроль над хозяйственной деятельностью и качество разрабатываемых нормативных актов, считают опрошенные еженедельником «Комментарии:» эксперты.

Как известно, еще с конца прошлого года правительство существенно сократило выплаты различных надбавок и премий, которые являются основной составляющей доходов чиновников.

«Этот шаг, безусловно, обусловит снижение зарплат по всей министерской вертикали, до самого низкого звена. В целом госслужащие отрицательно воспримут такие инициативы», - говорит первый заместитель министра по вопросам труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО.

Кроме того, по данным издания, под плановое 20% сокращение аппарата в министерствах и ведомствах в первую очередь подпадают «молодые и перспективные». А их более опытные коллеги, как правило, находят способ, чтобы удержаться на службе. В результате, в органах государственной власти остаются работать пенсионеры и женщины, которые досиживают до декретного отпуска.

Тогда как, по мнению экспертов, именно приток молодежи в государственный аппарат, который наблюдался в последние годы, позволил улучшить качество работы чиновничества.

«Увеличение зарплат чиновникам повысило престижность работы в органах госслужбы. Туда стала приходить молодежь, уменьшилась текучесть кадров. Чиновники стали задерживаться на своем месте больше трех лет, и это повысило качество их работы. На примере Министерства юстиции могу сказать, что качество подготовки законопроектов существенно изменилось: документы стали юридически более грамотными, чем это было в 2003–2004 годах», - считает председатель Центра политико-правовых реформ Виктор ТИМОЩУК.

Текучесть кадров в министерствах и ведомствах порождает еще одну проблему - на вакантные должности руководители ведомств не могут нанять новых сотрудников.

«Ситуация просто парадоксальная. С целью экономии средств правительство теряет бюджетные поступления. Уже который месяц я не могу нанять новых сотрудников в Госинспекцию по энергосбережению, которая призвана следить за нормативами потребления газа и применять санкции к небережливым предприятиям, поскольку Минфин запрещает мне это делать. У меня просто нет людей для проведения аудита», - пожаловался «Комментариям:» председатель Национального агентства по вопросам эффективного использования энергоресурсов Игорь ЧЕРКАШИН.

Вместо этого, по мнению председателя комитета Верховной Рады по вопросам труда и социальной политики Василия ХАРЫ, чтобы действительно сохранить хороший кадровый состав и сэкономить бюджетные средства, Кабмину стоило бы пересмотреть административный состав аппарата государственной власти, ликвидировав дублирование функций разными министерствами и ведомствами.