В понедельник, 23 марта 2009 г. в 10.00 начнется международная конференция "Куда идет Европа? Горизонты новой архитектуры безопасности на континенте".

Организатор - Центр международных и сравнительных исследований.

Участники: Сергей Тигипко, сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете Министров Украины, Жак Фор, Посол Франции в Украине, Тарас Чорновил, первый заместитель председателя Комитета ВР по международным делам, Анатолий Орел, генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований, Джульетто Кьеза, депутат Европейского парламента (Италия), Уильям Тейлор, Посол США в Украине, Алексей Пушков, директор Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, Леонид Кожара, президент Центра международных и сравнительных исследований.

Адрес: Киев, отель "Воздвиженский" (ул.. Воздвиженская, 60, М. «Контрактовая площадь»), начало в 10 часов.

Регистрация СМИ с 9.30 на месте по удостоверениям, телефон для справок 8-067-430-31-52.