Под скандирование «Катеринчук!» делегаты съезда НСНУ требуют продолжить работу

Делегаты третьего отчетно-выборного съезда партии “Народный Союз Наша Украина” после объявления перерыва не расходятся, скандируя «Требуем отчета!» и «Катеринчук!».

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Виктор КОРОЛЬ с трибуны призвал собрать заседание совета партии для того, чтобы через 40 минут продолжить съезд, несмотря на объявление трехнедельного перерыва в его работе. Зал поддержал аплодисментами эту инициативу.

В настоящее время делегаты покидают зал.