Под скандирование «Катеринчук!» делегаты съезда НСНУ требуют продолжить работу
12:08, 21 октября 2006Политика
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А на перерыв хватит 40 минут
Делегаты третьего отчетно-выборного съезда партии “Народный Союз Наша Украина” после объявления перерыва не расходятся, скандируя «Требуем отчета!» и «Катеринчук!».
Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Виктор КОРОЛЬ с трибуны призвал собрать заседание совета партии для того, чтобы через 40 минут продолжить съезд, несмотря на объявление трехнедельного перерыва в его работе. Зал поддержал аплодисментами эту инициативу.
В настоящее время делегаты покидают зал.
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