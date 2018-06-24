Во что превращается бюджетная резолюция, когда она становится БД

Когда горит дом, никого особо не беспокоит, что делать, чтобы предотвратить будущие пожары – вместо этого как можно скорее выносят из огня имущество и документы. Правительству Украины стоило бы лишь аплодировать за то, что во время бюджетного пожара 2009 года оно не только пытается снизить влияние мирового стихийного бедствия на Украину (ведь кризис у нас по определению – мировой), но и выстраивает планы следующего бюджетного прорыва – в 2010 году. Впрочем, к этому перспективному планированию его обязывает и статья 31 Закона «О Кабинете Министров Украины», во исполнение которой Кабмин разработал и опубликовал Постановление №151 от 25.02.2009 «Об одобрении Декларации целей и заданий бюджета на 2010 год (Бюджетной декларации»)

Бюджетная декларация по-украински за десять с лишним лет своего существования прошла эволюционный путь от значимого события до полного осознания тотальной необязательности ее тезисов – осознания как общественностью и журналистами, так и самими правительственными чиновниками и политиками. История Бюджетной резолюции началась на рассвете украинской независимости, когда группа украинских парламентариев посетила Конгресс США, где, среди прочего, ознакомилась с документом с титулом Budget Resolution for the Fiscal Year. (образец этого документа на текущий год можно найти тут).

В практике Конгресса США – это документ, который в самом начале бюджетного процесса определяет «потолки» (Recommended Levels and Amount или Саps ) по основным направлениям расходов, превысить которые можно лишь при исключительных обстоятельствах вроде 11 сентября 2001. Борьба за куски бюджетного пирога уже продолжается в пределах этих ограничений.

Украинские законодатели - члены Бюджетного Комитета, вернувшись из Америки, придали отечественной Бюджетной резолюции куда более широкое значене – предусматривалось, что это будет указатель в прямом смысле этого слова, которым парламент будет направлять правительство в правильном бюджетном направлении. Сначала к Бюджетной резолюции относились серьезно, вокруг нее ломались копья, над ее вариантами работали ночные смены в Бюджетном комитете, а поданный 15 сентября проект бюджета выверялся в соответствии с требованиями Бюджетной резолюции с точностью до запятой. Особый резонанс инструмент БР приобрел тогда, когда Тимошенко возглавляла Бюджетный комитет в парламенте созыва 1998 года – им шпыняли Митюкова, тогдашнего министра финансов, со всех сторон.

Интерес к БР стихал пропорционально снижению оппозиционности глав парламенского Бюджетного комитета и увеличению декларативности положений резолюции, изначально обреченных на невыполнение правительством. Окончательно значимость БР, которую переименовали в БД (Бюджетную Декларацию), упала с принятием Закона о Кабинете Министров Украины, которым авторство БД было отобрано у парламента (он-то особо и не упирался) и передано правительству. И теперь правительство само себе определяет, каким бы оно хотело видеть бюджет следующего финансового года. Смысла в этом еще меньше, чем в том, что правительство определяет, под что давать рефинансирование – производство комбайнов, посевную, строительство самолетов или выпечку хлеба. Анализировать Бюджетную декларацию 2010 года на предмет ее реалистичности и обязательности – напрасное и неблагодарное дело. Поэтому целесообразнее окинуть глазом БД образца 2009 года – ту, по лекалам которой должен был бы быть скроен нынешний многострадальный бюджет – и сопоставить ее с намерениями на 2010 год. БД-2009 была принята правительственным Постановлением №160 от 5.03.2008 года. В целом создается впечатление, что при написании БД-2010 активно использовалась функция текстового редактора Copy – Paste, которая позволила перенести в 2010 год довольно много полезных дел, которым не суждено было быть реализованными ни в 2008, ни в 2009-х годах. В частности, из года в год власть обещает сама себе – и нам:

1. Пересмотреть предусмотренные законами обязательства «государства относительно возможности их финансового обеспечения и по его результатам внести изменения в законы Украины» (версия БД-2009) и «пересмотр и упорядочение предусмотренных законами обязательств государства с учетом возможности их финансового обеспечения» (БД-2010).

Обязательства государства, которые оно не в состоянии выполнить, за это время не были уменьшены ни на йоту, и вряд ли они будут пересмотрены и в этом году. К этому приложили руку все ветви власти – и правительство своей ненастойчивостью, и парламент своим популизмом, и Конституционный суд своим корпоратизмом, который своим решением от 22 мая 2008 года признал неконституционным ряд положений Закона о бюджете Украины на 2008 год, которые именно и регулировали определенные расходные обязательства государства, прежде всего в части льгот (в т.ч. и судейских). Сегодня или завтра парламент опять пройдет тест на способность признать – или закрыть на то глаза, что государство не в состоянии финансировать взятые на себя обязательства. Законопроект №3521 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения» предлагает, среди прочего, ограничить максимальный размер пенсий в Украине 12 прожиточными минимумами для лиц, которые не работают.

2. «Обеспечение сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Украины» (БД-2009) и «Обеспечения бездефицитности бюджетов социальных фондов» (БД-2010). Если Пенсионный фонд с официальным трансфертом на покрытие дефицита в 13 млрд грн из госбюджета можно назвать «сбалансированным», то это украинский взнос в бюджетную методологию. В действительности, скрытый дефицит Пенсионного фонда еще более высокий, а ситуация с фондом занятости ухудшается с каждой новой тысячей зарегистрированных безработных.

3. «Развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг» (БД-2009) и «Определение принципов и условий для развития внутреннего рынка государственных бумаг и повышение их ликвидности» (БД-2010). Рынок внутренних ценных (ценных?) бумаг в 2008-09 годах свелся к безотказной готовности государственных банков выкупать казначейские облигации по ставкам, далекими от рыночных, с тем, чтоб уже в тот же банковский день получить рефинансирование от НБУ, «облагородив» таким образом банальную эмиссию.

Что таки удивляет в БД-2010, так это намерение правительства постепенно отменить «прямую государственную поддержку реального сектора экономики». Даже такие либеральные экономисты как Александр Лившиц признают: «Нынешний кризис очень тяжелый. Настолько, что отодвинул в прошлое либерализм, социализм, привычные правила регулирования... Может быть, на время. Может быть, навсегда. Сейчас во благо экономики допустимо делать все. Единственный критерий – эффективность». Тем паче, что надлом устоявшихся мировых экономических парадигм и дисквалификация необремененного государственными регуляциями рынка на удивление гармонично вписывается в modus operandi нашего правительства и премьера, которая все берет под личный контроль, – и антикризисные меры в авиационной отрасли, и кредиты сельхозпроизводителям, и погашение задолженности на Херсонском машиностроительном заводе, и ограждение автоперевозчиков и пекарей от валютных рисков.

Поэтому отказ от государственной поддержки реального сектора в Бюджетной декларации 2010 года является несвоевременным, поспешным и неоправданным, и, главное, неискренним. Что лишний раз подчеркивает тотальную декларативность, необязательность исполнения и вообще – отсутствие необходимости в этом документе.

Станислав Голубенко