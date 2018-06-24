“Антикризисная” деятельность правительства: разруха в головах, а не в клозетах

Правительству надоела болтовня экспертов, и информацию закрыли... С начала марта Казначейство не обнародует данных относительно выполнения плана бюджетных поступлений... Честно говоря, когда в феврале правительство закрыло информацию о ежемесячных объемах ВВП, я не очень сожалел по этому поводу, потому что в действительности те данные были довольно приблизительны, и потом многократно уточнялись. Тогда этот свой шаг правительство объясняло переходом на международный стандарт ежеквартальной подачи экономической информации, хотя все понимали, что главной причиной такого шага являются негативные цифры, которые показывают реальную и очень неутешительную экономическую ситуацию в стране. Эти показатели ВВП, очевидно, свидетельствовали бы о нереалистичности государственного бюджета, который предусматривает не падение, а рост экономики, потому их и прекратили публиковать.

В то же время эксперты довольно внимательно отслеживали данные, которые регулярно обнародовало Казначейство относительно выполнения доходной части бюджета. Потому что понятно, что падение экономики неминуемо приводит к падению поступлений в государственный и местные бюджеты и социальные фонды. Этот назойливый общественный контроль со стороны экономических экспертов, похоже, серьезно докучал правительству, потому что нужно было объяснять, каким это образом оно за несколько последних дней января и февраля обеспечивало от 30 до 40 процентов месячных доходов. И если выполнение плана поступлений со стороны ГНАУ можно было хоть как-то объяснить уплатой налогов предприятиями именно в последние дни месяца, то найти логическое обоснование – как Гостаможслужбе удавалось собрать до 40 процентов доходов, – было очень тяжело. Ведь импорт поступает ежедневно и уплата пошлины и НДС тоже происходит в ежедневном режиме. Тогда и вылезала наружу информация о, мягко говоря, сомнительных с правовой точки зрения операциях с газом РосУкрЭнерго, которые давали возможность вытрясти деньги из НАК “Нафтогаз”.

Судя по всему, правительству надоела эта болтовня экспертов, и информацию закрыли. С начала марта Казначейство еще ни разу не обнародовало информацию о выполнении плана доходов от ГНАУ, Гостаможни и из других источников. Это при том, что правительство не показывает помесячную роспись этого плана доходов Госбюджета. Следует, правда, признать, что этого не делало ни одно украинское правительство, потому что это дает возможность манипулировать данными, изменяя плановые показатели, после чего в духе советских времен радостно сообщать о перевыполнении.

Понятно, что ситуация в экономике только ухудшается, и потому с поступлениями в Госбюджет с каждой неделей будет все хуже. Чтобы изобразить реальную картину, воспользуюсь информацией, которую пока еще Госказначейство не закрыло, хотя уверен, что и это не за горами.

Важным показателем, который характеризует выполнение государственного бюджета и возможность правительства и местных органов власти выполнять свои обязательства, являются данные об остатках на едином казначейском счете правительства в НБУ. Так, по состоянию на утро 18 марта 2009 года, на едином казначейском счете Кабмина оставалось лишь 1,659 млрд. грн. А к примеру, по состоянию на утро 15 марта на счете вообще было 1,395 млрд. грн. Заглянув на соответствующую страничку Казначейства , каждый может убедиться, что это самые низкие показатели остатков на ЕКС за последние 6 лет. Даром что цены за эти годы выросли почти втрое.

Казначейство – это фактически банк для органов центральной и местной власти. И именно там находятся средства почти всех основных распорядителей центрального и местных бюджетов. И, как в обычном банке, там на их счетах средств значительно больше, чем есть на ЕКС в Национальном банке. И когда эти распорядители бюджетных средств дают Казначейству платежные поручения на осуществление платежей в пределах имеющихся на их счетах средств, оно должно их выполнять. Но в действительности не сможет этого сделать, потому что правительство давно и глубоко влезло в средства этих распорядителей, особенно это касается местных органов власти. Именно за счет этих средств правительству еще чудом удавалось осуществлять расходы по наиболее защищенным статьями Госбюджета.

Но очевидно, что и этот ресурс почти исчерпан. Таким образом, возникла реальная угроза, что местные общины просто не смогут вырвать свои средства из Казначейства, потому что правительство, как неэффективный банкир, сделало свой банк – Казначейство – неликвидным, то есть фактически банкротом. Понятно, что правительство попробует скрыть этот досадный факт, задерживая под тем или другим поводом все платежи – например, объявит, что устанавливает более пристальный, жесткий контроль за использованием бюджетных средств, будет требовать дополнительных документов, которые подтверждают целевой характер платежей.

Но все манипуляции не могут скрыть факта ухудшения экономической ситуации. А главное - что правительство Тимошенко, которое уже почти пять месяцев, как признало, что мировой экономический кризис таки накрыл Украину, до сих пор не смогло предложить обществу хоть какую-то программу преодоления кризисных явлений. Более того, все шаги правительства – нереалистичный, популистский госбюджет; заключение газовых соглашений с Газпромом, которые приносят Нафтогазу огромные ежегодные убытки; лоббистские законы, которые лишь защищают интересы олигархических групп, связанных с правительством, – показывают, что хаотическая, непрофессиональная и не очень чистая на руку деятельность Кабинета Министров чем дальше, тем больше загоняет Украину в социально-экономическую бездну.

Борис Кушнирук, экономист