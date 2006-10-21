Ющенко подчеркивает кризис Нашей Украины и призывает к обновлению руководства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остается сторонником единства “оранжевых” сил и считает, что развал “оранжевого” единства - результат ошибочной политики, честолюбия и безответственности персоналий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на съезде партии “Народный Союз Наша Украина”.

По его словам, трехмесячные дебаты во время формирования парламентской коалиции многое проявили. Как сказал В.Ющенко, дискуссия, особенно та, которая происходила при формировании коалиции, показала, что по ряду серьезных вопросов “оранжевым” силам не удалось закрепить общие позиции.

В.Ющенко также заявляет, что остается с партией “Народный Союз Наша Украина”. По его словам, чтобы не было спекуляций, где находится Президент по отношению к партии, он “был с этой партией, есть и будет”. По словам В.ЮЩЕНКО, он гордится тем, что партия является уникальным носителем идей государственности демократического развития и европейской интеграции.

Президент подчеркивает кризис в партии “Народный Союз Наша Украина” и призывает съезд НСНУ дать объективную и жесткую оценку руководству партии и обновить его состав.

По его словам, один из признаков этого кризиса в том, что после президентских выборов партия не смогла выработать главную идею своей деятельности. «Единственная идея была – мы партия Президента. Я это уважаю, но хочу сказать, что этого мало», - отметил В.Ющенко.

Также В.Ющенко выразил уверенность, что партия не может перестраиваться административным путем. Он подчеркнул, что на сегодня во многих областях есть партийные организации, которые существуют лишь на бумаге, поскольку их руководство назначалось сверху.

Президент отметил, что за все это должна отвечать как партия в целом, так и, в частности, ее руководство: политсовет, исполком и, особенно, президиум. В.Ющенко отметил необходимость изменить руководящие органы партии, уставные документы и сформировать новый механизм выборов руководства партии. «Это – ясные цели, их достижение говорит об успехе, а недостижение – о поражении», - отметил глава государства.

Кроме того, В.Ющенко заявил о необходимости перерегистрировать партийные организации, чтобы освободиться от «мертвых душ» и выработать основную идею партии - четкую и ясную для общества. Многие из этих критических замечаний Президента были поддержаны аплодисментами делегатов съезда.

Почетный председатель НСНУ считает порочной практику принятия в партию бывших должностных лиц. «Практика вербовки партией лиц, занимавших высокие должности или бывших депутатами, привела к тому, что партия стала придатком властных структур», - сказал Президент. Он отметил, что особенно это было заметно на протяжении последних трех кварталов этого года. «Я не хочу, чтобы партия превращалась в закрытое акционерное общество, где главные акционеры могут решать, что нужно для партии», - отметил В.Ющенко.

Президент Украины не понимает, почему НСНУ до сих пор не сотрудничает с не прошедшими в парламент правыми партиями. «В парламент не попали ряд правых партий. А где они сейчас? Почему не с нами?», - сказал Президент. Он выразил уверенность в том, что те политические силы, которые на протяжении всей своей деятельности боролись за государственность Украины, должны быть партнерами НСНУ. «Кто должен консолидировать демократическое движение в Украине? Убежден – «Наша Украина»», - сказал В.Ющенко.

Он также убежден, что руководство партии несет ответственность за то, что эти партии и до сих пор не сотрудничают с «Нашей Украиной».

Виктор ЮЩЕНКО призывает НСНУ отказаться от политики взаимоуничтожения в интересах политики сосуществования. «Я вижу, как достичь политической стабильности в Украине», - сказал Президент. «Через противостояние или взаимоуничтожение мало чего можно сделать. Мы должны строить политику сосуществования», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что более двух лет Украина находится в состоянии политической войны. Однако сейчас есть возможность достичь политической стабильности, по крайней мере, на ближайшие три с половиной года. «Как достигается стабильность? Это дорога политической консолидации – услышать партнера», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что консолидация должна происходить исключительно вокруг общенациональных идей, таких как государственность, соборность Украины, завершение дискуссии по языковым вопросам, вокруг духовного единства нации и процессов интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

«Наша Украина» должна четко понимать, что политика взаимоуничтожения – это не наша политика. Она не должна стать целью», - подчеркнул глава государства. Он также подчеркнул, что партия должна бороться не во имя победы над отдельным политиком или политической силой, а для завоевания сердца каждого человека.