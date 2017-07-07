Гройсман после визита в Великобританию: "Я с оптимизмом возвращаюсь в Украину"

Украина получила полную поддержку плана правительственных реформ и доказала свою позицию по многим политическим вопросам.

Как сообщает Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя результаты своего трехдневного визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Он отметил, что ключевым мероприятием визита стала большая международная конференция по вопросам реформ в Украине, которая собрала более 30 руководителей дипломатических ведомств, в частности Канады, стран Евросоюза и Японии, а также представителей международных финансовых организаций.

Конференция состоялась при всестороннем содействии Правительства Великобритании. Участники собрания выразили поддержку плана реформ правительства Украины, отметили уже достигнутый прогресс и пожелали Киеву не терять скорости преобразований.

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«Имеем абсолютную политическую поддержку и рассчитываем на дальнейшее экономическое сотрудничество. Мы выходим на новый уровень взаимодействия с миром и нашим стратегическим партнером - Великобританией. Я с оптимизмом возвращаюсь в Украину», - сказал Гройсман.

Он также напомнил, что во время визита провел продуктивные переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, главой внешнеполитического ведомства Борисом Джонсоном, руководством Европейского банка реконструкции и развития.