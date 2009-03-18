В Беларуси иностранные дипломаты написали диктант по белорусскому языку

Десять зарубежных дипломатов, аккредитованных в Беларуси, приняли участие во втором этапе Общенационального диктанта по белорусскому языку.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Беларуси, диктант состоялся 17 марта в офисе белорусского информационного агентства БєлаПАН.

В частности, диктант писали посол Украины в Беларуси Игорь ЛИХОВОЙ, посол Великобритании Найджел ГУЛД-ДЭВИС, Венгрии - Ференц КОНТРА, Израиля - Эдуард ШАПИРА, Литвы - Эдминас БАГДОНАС, Польши - Хенрик ЛИТВИН, Словакии - Мариан СЕРВАТКА, Швеции - Стефан ЭРИКССОН, а также временные поверенные в делах США Джонатан МУР и Чехии Йиржи КАРАС.

Дипломатам был предложен текст белорусского писателя Владимира Короткевича «Родная мова». Диктант проходил в форме эстафеты: каждый его участник диктовал и писал по одному предложению.

Как отметил организатор акции, философ Владимир ПОДГОЛ, идея написать диктант в необычной форме родилась 3 марта в Брюсселе на встрече белорусских экспертов с представителями структур Евросоюза. В такой оригинальной форме диктант был проведен в представительстве дипмиссии Словакии в Брюсселе по предложению бывшего временного поверенного в делах Словакии в Беларуси Любомира РЕГАКА.

«В Еврокомиссии сейчас проходит выставка Библий. Рядом с Библиями лежит чистая книга, и каждый, кто посещает выставку, может вписать в эту книгу следующую фразу из Библии. Таким образом, Библия переписывается вручную. Любомир РЕГАК предложил нам использовать этот прием при написании диктанта», - сказал В.ПОДГОЛ.