Морозу не подходит ”помаранчевая” коалиция

Социалистическая партия Украины ведет переговоры о создании не “помаранчевой”, а демократической коалиции. Об этом говорится в заявлении пресс-службы СПУ, переданном УНИАН.

“В связи с тем, что в лексиконе украинских СМИ достаточно широкое применение нашло словосочетание "помаранчевая коалиция" на определение коалиции, переговоры о создании которой ведутся между Социалистической партией Украины, Блоком "Наша Украина" и Блоком Юлии Тимошенко, пресс-служба СПУ напоминает, что партийным цветом социалистов является красный. Таким образом, определение коалиции как "помаранчевой" является не совсем корректным относительно СПУ”, - отмечается в заявлении.

Пресс-служба СПУ отмечает, что переговоры между уполномоченными представителями трех вышеназванных политических сил ведутся о создании Коалиции демократических сил. “Обращаемся к журналистам с просьбой в дальнейшем быть точными в формулировках по поводу данного переговорного процесса в целом и относительно названия коалиции в частности. Ведь для СПУ именно демократический вектор развития Украины является основой при определении формата участников коалиции”, - отмечает пресс-служба партии.

Пресс-служба СПУ обращает внимание, что Политсоветом СПУ еще 28 марта 2006 г. было принято решение о формировании именно Коалиции демократических сил в составе СПУ, "Нашей Украины" и БЮТ, и обязательство не вступать в сепаратные переговоры с какой-либо партией или блоком, записано в тексте Меморандума о создании Коалиции демократических сил, подготовленного именно по инициативе Соцпартии.

Более того, Политсовет СПУ постановил, что и в местных советах представители СПУ могут блокироваться исключительно с НСНУ и БЮТ.

В то же время формат участия СПУ в коалиции с Партией регионов Политсоветом СПУ даже не рассматривался, поскольку является для социалистов неприемлемым, отмечает пресс-служба Социалистической партии Украины.