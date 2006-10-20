Кушнарев считает спекуляцией заявление Тимошенко о правительстве Януковича

Заместитель руководителя фракции Партии регионов в Верховной Раде Евгений КУШНАРЕВ называет политической спекуляцией заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о том, что правительство Виктора ЯНУКОВИЧА «больше, чем до весны, не протянет».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на Е.КУШНАРЕВА.

«Это политические спекуляции и бессмыслицы. Юлия ТИМОШЕНКО не ясновидящая, чтобы знать, сколько проработает правительство», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Народный депутат также считает безосновательными заявления Ю.ТИМОШЕНКО о том, что оппозиции удастся отстранить от власти правительство до конца зимы.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня высказала предположение, что правительство В.ЯНУКОВИЧА «больше, чем до весны, не протянет». По ее словам, «такого позора, каким был этот бюджет (речь идет о проекте государственного бюджета на 2007 год – УНИАН), не видела Украина». Она отметила, что к проекту бюджета поступили три тыс. поправок и выходит, что из этих поправок можно переписать бюджет заново. Исходя из этого, допустила Ю.ТИМОШЕНКО, больше, чем до весны, правительство не продержится. Она отметила, что до весны «будет очевидным, что верхи не могут». При этом Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что своим отношением к стране, к людям, к элитам это правительство «сам себя отстранит от власти».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что потом будут применены правовые механизмы отстранения от власти этого правительства. На вопрос журналистов, о каких механизмах идет речь, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я не могу открыть все наши ноу-хау».