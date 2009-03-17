В Луганской области снизился рейтинг Партии регионов и БЮТ (опрос)

Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, то в Луганской области трехпроцентный барьер преодолели бы 4 политических силы - Партия регионов, Коммунистическая партия Украины, Блок Юлии Тимошенко и Блок Литвина.

Таковы результаты социологического исследования электоральных предпочтений в Луганской области, проведенного под руководством профессора Луганского национального университета Ильи КОНОНОВА в феврале 2009 года, сообщили УНИАН в пресс-центре ЛНУ.

Так, по результатам исследования, Партия регионов набрала бы 42% голосов, что на 6,2% процента меньше, чем в сентябре 2008 года (в сентябре 2008 г. - 48,2%). У КПУ рейтинг вырос более чем на 4% - с 7,55% в сентябре 2008 г. до 12% в феврале 2009 г. За БЮТ готовы проголосовать 10% избирателей, тогда как осенью их было 13%. Рейтинг Блока Литвина вырос с 4,9% до 7%.

По мнению авторов исследования, голоса от Партии регионов и БЮТ «перетекают» к КПУ и Блоку Литвина.

В пресс-центре ЛНУ также сообщили, что если бы луганчанам и жителям области пришлось выбирать в следующее воскресенье Президента Украины, то 37% голосов набрал бы Виктор ЯНУКОВИЧ, 10% - Юлия ТИМОШЕНКО. У Петра СИМОНЕНКО 9% сторонников, Владимир ЛИТВИН - 6%. Виктор ЮЩЕНКО, согласно данным опроса, в Луганской области набрал бы 3% голосов. Остальные политики набрали бы меньше 3% голосов избирателей.

Как прокомментировали полученные данные социологи: “Можно говорить о том, что в нашей области не имеют избирательных перспектив проекты Арсения ЯЦЕНЮКА, Раисы БОГАТЫРЁВОЙ и др. Исчерпан избирательный потенциал Александра МОРОЗА. В ходе реальной президентской кампании при данных кандидатах в регионе лидером будет В.ЯНУКОВИЧ. Его голоса будут отбирать П.СИМОНЕНКО и В.ЛИТВИН. У Ю.ТИМОШЕНКО свой электоральный сектор, который является довольно устойчивым".

Среди политических и государственных деятелей в Луганской области, как показало исследование, наиболее авторитетным сегодня является народный депутат от Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ. Второе место в рейтинге популярности разделили председатель Луганской областной государственной администрации Александр АНТИПОВ, главный луганский бютовец народный депутат Виталий КУРИЛО, а также народный депутат Виктор ТИХОНОВ (ПР). На третьей позиции - председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО, народный депутат Наталия КОРОЛЕВСКАЯ (БЮТ) и мэр города Луганска Сергей КРАВЧЕНКО.

В ходе исследования, проведенного в феврале 2009 г., было опрошено 1190 жителей Луганской области по репрезентативной выборке по возрасту и полу, допустимая погрешность - в пределах 3%.