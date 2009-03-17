Общественная инициатива “Геть усіх” проведет акцию протеста около Секретариата Президента

В четверг, 19 марта в 11.00 в Киеве около Секретариата Президента на ул. Институтской, общественная инициатива “Геть усіх” проведет акцию протеста против попустительства Президентом Украины В.ЮЩЕНКО антиукраинской деятельности и сепаратизма в пограничных областях. Состоится презентация скандальных образцов антиукраинской пропаганды. Участники акции считают, что из-за своей бездеятельности В.ЮЩЕНКО давно превратился из Президента Украины в Президента улицы Банковой, что и будет засвидетельствовано установлением на ней пограничных столбов. Мероприятие будет происходить в лучших ярких традициях общественной кампании «Геть усіх».

Тел.: (093) 450-81-60, e-mail:getout.org.ua@gmail.com.