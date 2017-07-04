Опубликованы уникальные документы о жизни и деятельности Шухевича

Служба безопасности Украины по случаю 110-й годовщины со дня рождения Романа Шухевича обнародовала семь документов, посвященных его жизни и деятельности. Большинство из них неизвестны не только широкой публике, но и исследователям освободительного движения, сообщает пресс-служба СБУ.

Как рассказали в Службе безопасности, эти материалы опровергают ряд советских мифов, в частности, о сотрудничестве Шухевича с нацистами.

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"Это лишь незначительная часть огромного массива материалов, посвященных Роману Шухевичу, которые хранятся в фондах Отраслевого государственного архива СБУ. Служба приглашает всех исследователей посетить наш читальный зал и лично ознакомиться с документами о жизни и деятельности этой выдающейся личности", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с документами можно здесь.