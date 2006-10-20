Катеринчук: Наша Украина должна подчиниться Тимошенко

Председатель исполкома партии «Народный Союз «Наша Украина», народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК считает, что лидером объединенной оппозиции в Украине должна быть Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК сообщил в интервью Ривненской облгостелерадиокомпании, отметив, что это не приведет к недоразумению между БЮТом и «Нашей Украиной», потому что каждая из этих сил займет свою политическую нишу: если Блок Тимошенко будет левоцентристским, то «Наша Украина» - правоцентристской.

Н.КАТЕРИНЧУК также предположил, что на партийном съезде будут горячие дискуссии и полемика относительно обновления партии и изменения ее политики в направлении «демократизации тех процессов, которые сейчас происходят». Он отметил, что дело не в партии, а в отдельных ее членах, которые вступили в переговорный процесс с Партией регионов. По его словам, этот переговорный процесс не к лицу партии Майдана, ее идеологии и политическим принципам, ведь в НСНУ было решение о невозможности создания коалиции с Партией регионов. Поэтому такие люди, отметил Н.КАТЕРИНЧУК, должны уйти из партии, ведь, по его мнению, общество имеет право на ответственную и честную политику.

Как сообщал УНИАН, 18 октября народный депутат, член политсовета “Нашей Украины” Александр ТРЕТЬЯКОВ заявил, что «Наша Украина» не намерена объединяться с БЮТ в единую оппозицию. По его словам, “вопрос объединения “Нашей Украины” с БЮТ в единую оппозицию пока не стоит. Как по мне, он преждевременный”.