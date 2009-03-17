Яценюк прогнозирует торги при голосовании по Шамшуру

Народный депутат от НУ-НС, экс-председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК считает, что парламент даст согласие на назначение Олега ШАМШУРА министром иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, в вопросе назначения председателя МИД нужно различать два момента - профессиональность кандидата и общее состояние парламента.

«В состоянии, в котором сейчас находится украинский парламент, нет поддержки никому. Потому что одни уже чемоданы упаковали, другие – распаковали», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время, по его мнению, альтернативы О.ШАМШУРУ найти практически невозможно.

«Я его очень хорошо знаю как посла. И я с ним не имел никаких проблем», - сказал А.ЯЦЕНЮК, который в 2007 году занимал должность министра иностранных дел.

«Я думаю, что проголосуют», - сказал А.ЯЦЕНЮК, прогнозируя перспективы предоставления согласия Верховной Радой на назначение О,ШАМШУРА.

При этом он не исключил, что будут идти определенные торги между определенными политическими силами.

«Торги могут состояться. Мы отдадим голоса за О.ШАМШУРА, а вы нам еще сформируйте одно правительство. Это стандартная парламентская процедура», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение ВР кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

О.ШАМШУР (1956 года рождения) с декабря 2005 года работает Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США. До этого занимал должности заместителя министра иностранных дел, начальника управления Европейского Союза МИД Украины, заместителя председателя Государственного комитета Украины по делам национальностей и миграции. Был также советником-посланником в Посольстве Украины в странах Бенилюкса и членом Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства.