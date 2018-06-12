Покойный космонавт Герман Титов подписался под Ани Лорак

Объявления с предложениями назвать звезду в чью-то честь понемногу мелькали в разных местах, но в последнее время «космические» фирмы словно с ума сошли. «Презентуйте ЕЙ звезду!», «Небесный подарок!», «Увековечьте себя в бездне космоса!» – кричат с экранов телевидения и со страниц газет различные конторы.

Даже нас, журналистов УНИАН, людей, в общем-то, критического склада, это стало донимать: а ну как действительно свободных звезд осталось немного, и пора торопиться метить территорию? Я же подумал так: если и вправду небесные тела называют со скоростью мысли и если эта процедура не очень бьет по бюджету, то, может, наименовать звезду в честь своего начальника?

За звезду три «штуки»!

Сначала – Интернет. Сайт Международного звездного каталога http://space.biz.ua показался вполне солидным. Ресурс подкупил тем, что здесь помещен конкретный адрес (представители фирмы арендуют комнатку на Мотоциклетном заводе) и телефоны его представителей в Киеве. На сайте подробно расписано, как сделать космическую покупку: для начала надо выбрать имя звезде, заполнить анкету, подтвердить свой заказ. А потом менеджеры связываются с вами, окончательно согласовывают сумму вашего заказа, способ оплаты, время доставки документов, в которых будет значиться, какому светилу вы дали название, его имя, координаты и фото. В центральных районах Киева доставка будет стоить 5 у.е., в областные города – 8, в Севастополь – 17.

Это, конечно, пустяки в сравнении с ценой самой покупки. Звезды, в зависимости от величины, стоят от 3100 у.е. – это самые крупные, видимые невооруженным глазом, до 25 у.е. – это лоховские звездочки, не звездочки, а так – плевочки, их узреть только в телескоп. Тот, кому некуда потратить деньги, может оформить набор документов в праздничном комплекте стоимостью от 30 до 399 у.е. (последнее называется «подарочный набор «Элегант»). То есть, если купить имя для звезды самой крупной величины, использовать при этом самый дорогой подарочный набор и отправить это зачем-то в Севастополь, то можно потратить 3516 «зеленых». Дороговато, зато звезда с вашим названием окажется в так называемом Международном звездном каталоге. Интересно, что на сайте Каталога красуется фото космонавта Германа Титова, летчика-космонавта №2, Героя Советского Союза, первого президента АО «Космос-Земля».

Здесь же указан мобильный телефон Татьяны Масловой, представившейся директором украинского отделения Каталога. Общалась она с нами неохотно, сказав, что «сейчас многие работают под нас».

- А вообще вся интересующая вас информация есть на сайте, – сообщила директор.

- У меня все же несколько невыясненных вопросов.

- Давайте факсом свои вопросы – я отправлю их в Москву, там решат.

- Звезды имеет право называть только Москва?

- У нас там главный офис. Мы действуем строго по их указке.

Я отправил Татьяне два официальных запроса на фирменных бланках (надо же, судя по информации сайта, присвоение имени светилу и перечисление за это денег – процедуры куда более простые, чем организация небольшого интервью).

На следующий день в УНИАН пришел факс от ООО МЗК (наверное, Общество с ограниченной ответственностью «Международный звездный каталог») «Космос-Земля». Грета Велман, пиар-менеджер организации, сообщала: «Интервью с Вами не может быть поручено сотрудникам Украинского представительства МЗК «Космос-Земля», так как механизм регистрации наименований звезд и модификация записей находится вне их компетенции». Далее: «Учитывая Ваш рейтинг в Украине, встреча с Вами будет включена в список мероприятий во время визита Генерального Директора МЗК «Космос-Земля» Дорошенко В.В.». Действительно, у меня такой рейтинг в Украине, что не считаться с ним нельзя, однако было обидно, что, во-первых, Москва диктует Украине, как жить не только на земле, но и в Космосе, во-вторых, хотелось написать эти строки, не дожидаясь Дорошенко В.В.

Раз Титов, два Титов…

Я набрал телефон еще одной «космической» конторы. Женщина на том конце провода живо откликнулась: «Приходите». Представительница «звездной» сферы Алена сидела в офисе, распложенном на улице Горького. Правда, офис явно принадлежал другой фирме, ответственной за светила был отведен только один компьютер со столом, на котором красовалось фото все того же Германа Титова, летчика-космонавта №2, Героя Советского Союза, первого президента АО «Космос-Земля». Сотрудница сказала, что представляет в Киеве Международный звездный каталог. «О-па, уже второй Звездный каталог», – подумал я, а вслух сказал:

- Хотим… это… звезду назвать. Можно?

- Можно. Какое хотите дать имя?

- Сан Саныч.

- Называйте, – кажется, Алена иронично улыбалась.

- А во что это влетит?

- Все зависит от величины. Те звезды, что побольше, стоят дороже – их обычно заказывают банки. Те, что меньше – дешевле. Такие заказывают любимым.

Сотрудница показала мне сертификат (наверное, копию) о присвоении некой звезде имени певицы Ани Лорак. Документ в праздничных рюшечках был оформлен на имя Каролины Куёк (настоящее имя певицы).

Под документом стояло факсимиле Германа Титова.

- Он что, на том свете сертификаты подписывает? – спросил я.

- Да, Герман Степанович умер, – честно призналась Алена, – но именно он является основателем Международного звездного каталога.

На прощание Алена дала мне адрес сайта своей конторы. Вот он, кстати: http://www.space-earth.net. Зайдя сюда, можно узнать, что расценки у представителей этого Международного звездного каталога практически такие же, как у представителей первой конторы с таким же названием. Все начинается от 25 у.е. Только здесь верхняя граница доходит до 650 у.е., и это объясняется, по всей видимости, кристальной честностью представителей второго Международного звездного каталога. Они, видимо, в отличие от их коллег, не обещают называть в вашу честь светила первой величины (все более-менее видимые звезды уже имеют свои имена). Кроме того, в разделе «Осторожно! Аферисты» перечислены веб-адреса тех, кто, по их мнению, работает незаконно, присваивая названия небесным телам. Здесь, в частности, оказался еще один украинский сайт: http://zvezda.kiev.ua, а также сайт http://www.starsname.com, на котором сказано, что у них имеются представители в Киеве.

Итого в украинской столице насчитывается, как минимум, четыре организации, предлагающих свои услуги по названию звезд. Подумалось, а вдруг я дам имя Сан Саныча в одном Международном звездном каталоге или еще где, а потом мне скажут, что это были самозванцы, мою звезду следует называть, например, Пал Палыч, и набьют лицо. А то еще прилетят с ложного Сан Саныча маленькие зеленые уродцы, заявят: «Как ты называешь нашу родину? Это звучит совсем не так». Посадят за это в звездолет и заберут для экспериментов… Да мало ли что может произойти с таким громадным количеством Международных звездных каталогов и других подобных контор, подумал я, и отказался от идеи.

Прокомментировал звездную тему Клим Чурюмов, профессор, член-корреспондент НАНУ, доктор физико-математических наук, завотделом малых тел астрономической обсерватории Национального университета им. Шевченко:

- Присваивать названия звездам, как это делают частные фирмы – самое настоящее жульничество. Есть несколько сотен звезд, названия которых сложились исторически, и они утверждены МАС–Международным астрономическим союзом. В 21 веке Союз еще не признал ни одного нового названия звезды.

Если же говорить об именах, данных в честь конкретных людей, можно отметить звезду Бернарда, звезду ван Маанена, названных так в честь ученых, посвятивших изучению светил много лет. И можно с полной уверенностью сказать, что МАС никогда не утвердит имена, данные звездам различными фирмочками.

Алексей Просекин