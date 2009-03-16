Янукович: мы в эти игры играть не собираемся

Фракция Партии регионов не будет голосовать за отставку Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО с должности председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, отвечая на вопрос, будет ли поддерживать его фракция такое решение в случае, если оно будет внесено в связи с завтрашним отчетом председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО в парламенте.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: «Мы его не выбирали и не собираемся снимать», и добавил, что «это кадровый вопрос» провластной коалиции и именно она несет ответственность за состояние дел в стране.

«Мы в эти игры с ними играть не собираемся», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщалось, на завтра 17 марта запланировано заслушать в парламенте отчет председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО о состоянии функционирования и кадровом обеспечении СБУ и управлении имуществом, обеспечивающим ее деятельность.