Вехи недели: Украина в поисках симпатий МВФ, наставник Литвин и «файне місто Тернопіль»
Кучма пригрозил личным участием в президентской кампании. Судья-колядник Зварыч оказался за решеткой. Черновецкому предложили пройти психиатрическую экспертизу...
Украинские власть имущие продолжают борьбу за второй транш кредита от МВФ. Леонид Кучма пригрозил личным участием в президентской кампании. Владимир Литвин наставлял политиков на путь истинный. Тернополь вышел в политическом плане из тени Львова. Судья-колядник Игорь Зварыч оказался за решеткой. Леониду Черновецкому предложили пройти психиатрическую экспертизу.
|Ющенко, Тимошенко
В отношениях с Юлией Тимошенко Ющенко перешел к позиционным боям, и эту тактику не смог поколебать даже издевательский обыск Валерия Хорошковского на таможне в «Борисполе». Сложно сказать, с какими чувствами мытари осматривали багаж своего вчерашнего шефа по требованию депутата от БЮТ, но сам Валерий Иванович уверен, что заказчицей унизительной процедуры является Тимошенко. Президентская сторона ответила асимметрично, добившись таки проведения досрочных выборов в Тернопольский областной совет. Побывавший в областном центре накануне дня голосования Ющенко подчеркнул, что никто не имеет лишать граждан права выбирать себе власть.
Развитие событий в Тернополе уже позволило многим политикам заявить о повторении «мукачевского сценария» 2004 года. Похоже, доля правды в таких сравнениях присутствует, но важнее другое: решивший в последний момент отказаться от участия в «фарсе Балоги» БЮТ не был снят с выборов. «Сердечникам» придется либо испить до дна чашу унижения минимальным результатом, либо проявлять себя в деле борьбы за отмену результатов голосования. Пока «на амбразуру» брошен Александр Турчинов, давший понять, что любой результат в Тернополе будет на руку Банковой. Похоже, в ближайшее время мы станем свидетелями разворачивания соратниками Юлии Владимировны информационной панорамы «Вся страна воюет против БЮТ». Помнится, подобное уже было, только с другой партией
Что касается Банковой, то Виктор Балога, к примеру, успел выступить за проведение досрочных выборов в Киеве. Практически одновременно парламентская комиссия высказалась за проведение психиатрической экспертизы Черновецкого, что отвечает чаяниям многих киевлян, но является незаконным. Что касается Балоги, то Виктор Иванович, вероятно, не успел приобрести книги Леонида Черновецкого и диск с песнями в исполнении столичного мэра, потому и не проникся радужными настроениями. У шефа президентского секретариата свои резоны – заточить административный ресурс под будущую избирательную кампанию, ведь все знают, что революции и перевороты совершают в столицах. Кстати, эксперты полагают, что политическая карьера киевского мэра не закончится даже в случае отставки – уж больно внушительный финансовый ресурс аккумулировала его команда.
|Владимир Литвин
|Леонид Кучма
|Игорь Зварыч
Евгений Магда