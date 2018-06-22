Вехи недели: Украина в поисках симпатий МВФ, наставник Литвин и «файне місто Тернопіль»

Украинские власть имущие продолжают борьбу за второй транш кредита от МВФ. Леонид Кучма пригрозил личным участием в президентской кампании. Владимир Литвин наставлял политиков на путь истинный. Тернополь вышел в политическом плане из тени Львова. Судья-колядник Игорь Зварыч оказался за решеткой. Леониду Черновецкому предложили пройти психиатрическую экспертизу.

Стремление получить новую порцию финансирования от Международного валютного фонда остается для украинских властей единственным заметным антикризисным действием. Понимая, что без дополнительных нескольких миллиардов долларов придется туго, правительство Тимошенко даже согласилось отменить статьи Государственного бюджета, предполагающие участие Кабмина в принятии решения о рефинансировании коммерческих банков. Это решение заметно ободрило Виктора Ющенко – Президент выразил уверенность в устойчивости отечественной банковской системы и заявил о значительной недооцененности гривны. Правда, конкретные показатели валютного курса глава государства предпочел не упоминать.

В отношениях с Юлией Тимошенко Ющенко перешел к позиционным боям, и эту тактику не смог поколебать даже издевательский обыск Валерия Хорошковского на таможне в «Борисполе». Сложно сказать, с какими чувствами мытари осматривали багаж своего вчерашнего шефа по требованию депутата от БЮТ, но сам Валерий Иванович уверен, что заказчицей унизительной процедуры является Тимошенко. Президентская сторона ответила асимметрично, добившись таки проведения досрочных выборов в Тернопольский областной совет. Побывавший в областном центре накануне дня голосования Ющенко подчеркнул, что никто не имеет лишать граждан права выбирать себе власть.

Развитие событий в Тернополе уже позволило многим политикам заявить о повторении «мукачевского сценария» 2004 года. Похоже, доля правды в таких сравнениях присутствует, но важнее другое: решивший в последний момент отказаться от участия в «фарсе Балоги» БЮТ не был снят с выборов. «Сердечникам» придется либо испить до дна чашу унижения минимальным результатом, либо проявлять себя в деле борьбы за отмену результатов голосования. Пока «на амбразуру» брошен Александр Турчинов, давший понять, что любой результат в Тернополе будет на руку Банковой. Похоже, в ближайшее время мы станем свидетелями разворачивания соратниками Юлии Владимировны информационной панорамы «Вся страна воюет против БЮТ». Помнится, подобное уже было, только с другой партией

Что касается Банковой, то Виктор Балога, к примеру, успел выступить за проведение досрочных выборов в Киеве. Практически одновременно парламентская комиссия высказалась за проведение психиатрической экспертизы Черновецкого, что отвечает чаяниям многих киевлян, но является незаконным. Что касается Балоги, то Виктор Иванович, вероятно, не успел приобрести книги Леонида Черновецкого и диск с песнями в исполнении столичного мэра, потому и не проникся радужными настроениями. У шефа президентского секретариата свои резоны – заточить административный ресурс под будущую избирательную кампанию, ведь все знают, что революции и перевороты совершают в столицах. Кстати, эксперты полагают, что политическая карьера киевского мэра не закончится даже в случае отставки – уж больно внушительный финансовый ресурс аккумулировала его команда.

Пытается привлечь к себе внимание Владимир Литвин. Интересная особенность: как только возобновляются переговоры БЮТ и Партии регионов о совместном голосовании за конституционные изменения, Владимир Михайлович пытается напомнить о себе. Видимо, понимает, что гипотетическому альянсу двух фракций-гигантов будет нужен не послушный спикер, а свой, собственный. Поэтому председатель Верховной Рады изо всех сил призывает коллег-законодателей и политиков нормально поработать, продемонстрировав согражданам свою способность к антикризисным действиям. Слова правильные, а вот аудитория не та: всем понятно, что избранные по закрытым спискам парламентарии хороши для нажатия кнопок и выполнения штурмовых функций, но в рутинном законотворчестве не сильны. С переходом к выборам по открытым спискам согласен и Виктор Янукович, но у него есть небольшое уточнение: лидер Партии регионов выступает за проведение осенью 2009 года досрочных президентских и парламентских выборов. Видимо, Виктор Федорович всерьез переживает за устойчивость своего рейтинга.

Зато Леонид Кучма показательно резвится. Второй президент с серьезной миной пообещал баллотироваться на досрочных выборах главы государства, впоследствии объяснив, что решил самоотверженно выступить в роли катализатора объединения Ющенко и Тимошенко. Зря стараетесь, Леонид Данилович – Виктора Андреевича и Юлию Владимировну уже ничто не сможет воссоединить. Они так красиво топчут совместные достижения, что закрадывается сомнение, не получили ли Президент и премьер заказ на дискредитацию «оранжевой революции»?

Самый известный судья в Украине, Игорь Зварыч, найден живым и невредимым. Теперь заинтересованные лица в предвкушении, насколько откровенным со следователями окажется бывший председатель Львовского апелляционного суда, «наколядовавший» на рабочем месте гривны и доллары мешками. Не исключено, что показания Зварыча станут одним из факторов в предвыборной гонке, в которую уже вступила наша страна.

Евгений Магда