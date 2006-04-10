Так кто же все-таки будет мэром в Киеве

Сегодня в 16.00 коллегия судей Шевченковского районного суда Киева должна объявить решение по иску действующего городского председателя Киева Александра ОМЕЛЬЧЕНКО о признании недействительными результатов выборов мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем заседании суда представители А.ОМЕЛЬЧЕНКО отмечали, что по имеющимся у них доказательствам и показаниям свидетелей, выборы Киевского городского председателя происходили с нарушениями, в частности, непосредственно со стороны кандидата на эту должность Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В своих выступлениях адвокаты А.ОМЕЛЬЧЕНКО настаивали на том, что со стороны ответчика во время его предвыборной кампании имели место многочисленные факты подкупа избирателей на сотни тысяч гривень. В частности, утверждают адвокаты, представители Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО предоставляли социально незащищенным жителям столицы продуктовые наборы на сумму около 25 грн., денежную помощь и другие услуги.

Кроме того, представители А.ОМЕЛЬЧЕНКО отмечают, что из-за предоставления определенных услуг избирателям Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ превысил лимит своего избирательного фонда, по меньшей мере, вдвое.

Также представители А.ОМЕЛЬЧЕНКО считают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поспешил объявить себя «всенародно избранным мэром Киева» до официального обнародования результатов выборов столичного мэра, и, таким образом, осуществил давление на членов городской территориальной избирательной комиссии.

В связи с изложенными фактами авторы иска просят суд признать недействительным протокол КГТИК о результатах подсчета голосов избирателей, которые голосовали 26 марта на выборах Киевского городского председателя.

В то же время представители Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, обращаясь к суду, отмечали, что их оппоненты не предоставили суду, по их мнению, никаких убедительных доказательств для того, чтобы выборы мэра Киева можно было признать недействительными из-за якобы нарушения законов Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ во время ведения своей предвыборной кампании.

По убеждению одного из представителей Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, жалоба о признании выборов не соответствующими действующему избирательному законодательству Украины со стороны А.ОМЕЛЬЧЕНКО «носит характер клеветы, дискредитации кандидата на должность мэра (Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО)».