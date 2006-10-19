Министр семьи, молодежи и спорта получит еще одного заместителя

20:33, 19 октября 2006
Политика
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Наверное, уже известно, кто будет министром

Кабинет Министров Украины своим постановлением №1447 от 18 октября ввел дополнительную должность заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта.

Текст постановления размещен на Правительственном портале.

В документе не сообщается о причинах такого решения.

На сегодняшний день у министра по делам семьи, молодежи и спорта четыре заместителя, в том числе один - первый.

 

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