Министр семьи, молодежи и спорта получит еще одного заместителя

Кабинет Министров Украины своим постановлением №1447 от 18 октября ввел дополнительную должность заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта.

Текст постановления размещен на Правительственном портале.

В документе не сообщается о причинах такого решения.

На сегодняшний день у министра по делам семьи, молодежи и спорта четыре заместителя, в том числе один - первый.