Президент внес в парламент 16 неотложных законов по ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, необходимые для вступления Украины во Всемирную тоговую организацию (ВТО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в соответствии со статьей 93 Конституции Украины, Президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады Украины направленные на выполнение обязательств Украины по вступлению во Всемирную торговую организацию законопроекты:

«О внесении изменений в Закону Украины «О налоге на добавленную стоимость» относительно налогообложения сельскохозяйственных предприятий»;

«О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно платы при лицензии и акцизном сборе на производство спиртов, алкогольных напитков и табачных изделий)»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О молоке и молочных продуктах»;

«О внесении изменения в статью 7 Закона Украины «О пестицидах и агрохимикатах»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и реализации сахара»;

«Об установлении тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника»;

«О внесении изменений в статью 25 Закона Украины «Об издательском деле»;

«О внесении изменения в статью 8 Закона Украины «Об охране прав на указание происхождения товаров»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О страховании»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О вывозной (экспортной) пошлине на живой скот и кожевенное сырье»;

«О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О лекарственных средствах»;

«Об установлении ставок вывозной (экспортной) пошлины на лом черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикатов с их использованием»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов»;

«О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности».

Глава государства определил указанные законопроекты как безотлагательные для внеочередного рассмотрения парламентом.

Будет представлять законопроекты во время их рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины первый заместитель Главы Секретариата Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК.