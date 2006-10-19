Бродский вызывает Черновецкого из отпуска

Депутат Киевсовета Михаил БРОДСКИЙ убежден, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен срочно вернуться из своего отпуска и лично объяснить киевлянам, почему сорвано начало отопительного сезона в столице.

Об этом говорится в заявлении М.БРОДСКОГО, текст которого передан УНИАН.

«В то время, когда большинство киевлян мерзнет в свои квартирах и офисах, - отметил М.БРОДСКИЙ, – городской председатель полетел в теплые края». Депутат Киевсовета отмечает, что “сначала он думал, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ сбежал, чтобы избежать причастности к политическому конфликту между ветеранами УПА и КПУ. Однако теперь понял, что Леонид Михайлович спасался от значительно более серьезной проблемы – коммунальной”.

По словам М.БРОДСКОГО, на его памяти это первый такой случай в Киеве, когда в напряженнейший для городского хозяйства момент градоначальник едет отдыхать. “Хотя должен был бы понимать, что решение самых злободневных вопросов города завязано именно на городском председателе”, - говорит он.

«ЧЕРНОВЕЦКОМУ спокойно отдыхалось на курорте, когда при среднесуточной температуре 5 градусов к теплу было подключено только 25% жилых домов коммунальной собственности, 14% ведомственных домов. А административные дома и объекты социально-бытовой сферы вообще охвачены теплоснабжением только на 5,8%. Даже в школах и детсадах, которые подключаются к отоплению в первую очередь, тепло есть далеко не везде» - возмущен М.БРОДСКИЙ.

По мнению депутата, если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ в ближайшее время не вернется, то “киевляне придут под стены мэрии и будут греться у костра, разожженного из роскошной мебели из мэрского кабинета”.

«ЧЕРНОВЕЦКИЙ очень хорошо может рассказывать о целесообразности повышения тарифов, – считает М.БРОДСКИЙ. – Однако обеспечить надлежащее качество даже супердорогих коммунальных услуг ему не по силам».

Обращаясь к Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, М.БРОДСКИЙ напоминает, что “власть – это не синекура. Это, в первую очередь, ответственность. Ежедневный, ежеминутный экзамен перед людьми, в данном случае перед жителями столицы”. И этот экзамен, по мнению М.БРОДСКОГО, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ не сдал.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ находится в отпуске с 11 по 21 октября 2006 года. Как отмечается в документе, отпуск оформлен по согласованию с Секретариатом Президента Украины.

По данным “Киевэнерго”, на 19 октября подключены к теплоснабжению 6218 потребителей (39%) Киева.

Пуск тепла в жилые дома коммунальной собственности выполнен на 49,9%, ведомственные дома – на 29,4%. Теплоноситель уже подан в 98,8% детских садиков и школ, 96% лечебных заведений. Административные дома и объекты социально-бытовой сферы охвачены на 10,8%.