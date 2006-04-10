Тимошенко, Бессмертный и Мороз так ни о чем и не договорились

Блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина» и Социалистическая партия Украины не будут подписывать меморандум о создании коалиции демократических сил, а через два дня обсудят подготовленный проект соглашения о ее создании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО после встречи с лидерами “Нашей Украины” и СПУ.

По ее словам, во время сегодняшней встречи представители «Нашей Украины», БЮТ и СПУ договорились, что для подготовки коалиционного соглашения будет взят проект, который сегодня был предложен одной из политических сил. Она отказалась назвать эту политическую силу. (В канун встречи сообщалось, что и председатель политсовета блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ, и Ю.ТИМОШЕНКО предлагают свои программные принципы для создания коалиции – УНИАН).

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что рабочая группа, в которую входят представители от СПУ, – первый секретарь политсовета партии Иосиф ВИНСКИЙ, «Нашей Украины» - руководитель юридического департамента Роман ЗВАРИЧ, БЮТ – заместитель лидера блока Александр ТУРЧИНОВ на протяжении двух дней доработают проект коалиционного соглашения и тогда лидеры политических сил согласуют его окончательно. Они не исключают, что этот документ может быть утвержден политическими силами на своих съездах или политсоветах.

В свою очередь Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что основное, над чем сейчас работают участники коалиции, это программные принципы коалиции, регламент, а уже тогда принцип распределения ответственности - то есть должностей.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, предусматривается, что данный проект соглашения будет парафирован политическими силами еще до первого заседания Верховной Рады Украины с тем, чтобы потом его подписать. Он заявил, что не видит пока никаких оснований для того, чтобы коалиция при участии БЮТ, «Наша Украина» и СПУ не состоялась.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что БЮТ также не видит предпосылок к тому, чтобы коалиция не состоялась, если она будет базироваться на принципах проекта меморандума, который был наработан до парламентских выборов.

Она отметила, что в коалицию будут входить только три политические силы.

В то же время лидер БЮТ заметила, что у Партии регионов есть «прекрасные стартовые оппозиционные позиции». При этом Ю.ТИМОШЕНКО выразила мнение, что парламент должен принять закон об оппозиции, которая бы имела серьезные инструменты контроля за властью.

Также Ю.ТИМОШЕНКО и Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявили, что участники коалиции не будут подписывать другие документы, то есть протокол о намерениях создать коалицию, предложенный «Нашей Украиной», и проект меморандума, который предлагали БЮТ и СПУ.

«Никакой необходимости подписывать протокол или другие документы нет», - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ. Он отметил, что работа группы будет концентрироваться на разработке проекта коалиционного соглашения.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что при разработке программных принципов коалиции демократических сил будет взята программа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «Десять шагов навстречу людям». В свою очередь Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что на сегодня рано говорить о том, кто какие должности будет занимать в формате коалиции.

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли лидер БЮТ отказаться от должности премьер-министра Украины для того, чтобы коалиция состоялась, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что при подписании соглашения БЮТ будет исходить из принципов, которые были заложены в проекте меморандума, а там об этом четко все сказано. (В проекте меморандума предусматривалось, что политическая сила, которая победит на парламентских выборах, будет выдвигать свою кандидатуру на должность премьер-министра Украины – УНИАН).