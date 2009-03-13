Возбуждено дело по факту избиения милиционеров в Симферополе
22:55, 13 марта 2009Политика
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Статья 345 ч. 2
Органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений работникам милиции Симферополя.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, действия граждан, на этой неделе напавших на нескольких сотрудников Центрального районного отдела милиции Симферополя, квалифицированы по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины – умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей.
С шестью нападавшими проведены "первоочередные следственные действия", еще один подозреваемый находится в розыске.
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