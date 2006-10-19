Луценко отозвал заявление об отставке

Юрий ЛУЦЕНКО отозвал свое заявление об отставке с должности министра внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Ю.ЛУЦЕНКО сообщил, что несколько часов назад подал заявление в секретариат Верховной Рады, «в связи с достигнутым консенсусуальным решением Президента Украины, Председателя ВР и премьер-министра, и отозвал заявление об отставке».

Говоря о своей работе в должности министра внутренних дел, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что был назначен на эту должность Президентом Украины и в дальнейшем готов работать в должности руководителя Министерства внутренних дел.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, во время его беседы с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО отмечалось, что его «деятельность на этом посту не является исчерпанной». Ю.ЛУЦЕНКО также сказал, что он не является членом «Нашей Украины» и не считает себя представителем этого блока.

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, его «работа была обусловлена исключительно требованиями Президента». Именно поэтому, объяснил он, “заявление было подано Президенту и он принимал решение”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, сегодня в 9.00 Президент “сообщил мне о своем решении: чтобы я продолжал свою деятельность в должности министра внутренних дел”. При этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что это было согласовано, кроме Президента, с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в секретариате Верховной Рады были зарегистрированы заявления об отставке министров от блока «Наша Украина»: министра юстиции Романа ЗВАРИЧА, министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО, министр культуры Игоря ЛИХОВОГО, а также заявление от министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО (Ю.ЛУЦЕНКО назначен в Кабмин по договоренности между Президентом и премьером).