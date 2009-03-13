Тимошенко и Янукович могут позволить себе только неофициальные отношения?

Политологи считают, что Партия регионов и БЮТ не создадут коалицию к президентским выборам.

Об этом они сказали во время “круглого стола”.

“Я не сомневаюсь в том, что не может быть переформатирования коалиции, и большой коалиции к президентским выборам уже не будет”, - сказал директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ. По его словам, по логике избирательной кампании Юлия ТИМОШЕНКО на сегодня не может себе позволить формализовать союз с “регионалами”, она может лишь договариваться о правилах игры, об общем голосовании по каким-то вопросам.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО также считает, что создание коалиции к президентским выборам не выгодно ни БЮТ, ни Партии регионов.

“Я сомневаюсь, что БЮТ и Партия регионов создадут коалицию к президентским выборам. Невыгодно это и одним, и другим”, - сказал он.

Политолог допускает, что в случае, если эти политические силы смогут договориться о конституционной реформе, то может возникнуть такая комбинация - создать непартийное правительство. “Это будет выгодно, никто не несет прямую ответственность за социально-экономическую ситуацию, а дальше уже можно договариваться. Это единственный выход”, - сказал политолог.

В.ФЕСЕНКО считает, что такое правительство могли бы возглавить Сергей ТИГИПКО, Арсений ЯЦЕНЮК, Виталий ГАЙДУК или Николай АЗАРОВ. “Претендентов может быть много, вопрос лишь в том, по поводу какой фигуры они могут договориться”, - добавил он.