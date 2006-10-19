Симоненко замахнулся на людей Президента

Антикризисная коалиция должна уволить министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, министра обороны Анатолия ГРИЦЕНКО и министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА, если они сами не напишут заявления об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Он сообщил, что на будущей неделе во время собрания руководства антикризисной коалиции он будет требовать, чтобы на следующую пленарную неделю были вынесены отчеты министров иностранных дел и обороны о выполнении ими программы антикризисной коалиции.

По его убеждению, «не может так быть, что министр обороны в условиях, когда правительство работает над улучшением отношений с Россией, занимается провокациями – торговлей оружия в Грузию, а затем спрашивают: почему у нас тарифы повышаются. Что, Россия будет безразлично относиться к этому? (коммунисты обвинили Президента Виктора ЮЩЕНКО в нелегальных поставках оружия в Грузию. По словам П.СИМОНЕНКО, Киев уже продал Тбилиси 40 танков и готовится к продаже четырех самолетов Су, ракетного комплекса «Оса» и системы «Буг» - УНИАН)”.

По словам П.СИМОНЕНКО, правоохранительные органы должны разобраться, что делал министр обороны по приватизации имущества армии и по многим другим вопросам. Он считает, что не случайно Министерство обороны так «настойчиво пытается опровергнуть информацию о торговле танками, самолетами, ракетными комплексами».

Лидер коммунистов также высказался за то, чтобы Ю.ЛУЦЕНКО подал в отставку, а если он сам не напишет заявление, то коалиция должна его уволить. “В конечном итоге мы должны нести ответственность, а то выходит странная ситуация: мы несем ответственность, чтобы в стране не было коррупции, а правоохранительные органы не выполняют то, что для этого необходимо», - сказал П.СИМОНЕНКО, выразив мнение, что антикризисная коалиция имеет полные моральные и правовые основания уволить Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, коммунисты будут инициировать увольнение всех министров-“нашеукраинцев”, если вдруг они откажутся от своих заявлений. “Я настаиваю, что в антикризисной коалиции необходимо создать такую атмосферу во власти, что за каждое действие должны отвечать и честно сказать людям, кто за что у нас должен отвечать”, - заявил он.

Как сказал П.СИМОНЕНКО, у коммунистов достаточно профессионалов, которые могут претендовать на любую вакансию в правительстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня в секретариате Верховной Рады были зарегистрированы заявления об отставке министров от блока «Наша Украина»: министра юстиции Романа ЗВАРИЧА, министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО, министра культуры Игоря ЛИХОВОГО, а также заявление от министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО (Ю.ЛУЦЕНКО назначен в Кабмин по договоренности между Президентом и премьером).