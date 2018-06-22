Игорь Криль: Правительство постоянно дурит людей, но МВФ ему не обмануть

В пятницу Ющенко и Тимошенко помирились, а во вторник она организовала отставку Огрызко... Если Нафтогаз не занимался коррупцией, то почему отказался предоставить документы СБУ?.. Открытых списков боятся только БЮТ и коммунисты... Вячеслав Кириленко руководил филиалом БЮТ в “Нашей Украине”... Раз бютовцы проголосовали за Наливайченко – значит, чего-то испугались... Если бы Балога не бил по рукам, то был бы таким “хорошим”, как Зинченко или Рыбачук... Лидер партии "Единый центр" Игорь Криль ответил на вопросы УНИАН. В ПЯТНИЦУ ЮЩЕНКО И ТИМОШЕНКО ПОМИРИЛИСЬ, А ВО ВТОРНИК ОНА ОРГАНИЗОВАЛА ОТСТАВКУ ОГРЫЗКО Господин Криль, какова на самом деле в настоящее время ситуация с пенсиями? Вы часто говорите о дефиците Пенсионного фонда, но пенсии все-таки выплачиваются. Возможно, не стоит задевать эту чувствительную тему? А откуда в январе-феврале взялись деньги в Пенсионном фонде? Это Нацбанк провел свои обязательные выплаты в январе, хотя по закону должен делать в конце марта. Кроме того, правительство выпустило облигаций на 1,8 миллиардов гривен. Это фактически напечатали деньги. Плюс налоговая собирает налоги уже за май, июнь. А что же тогда будут собирать летом?

То есть Кабмин выжимает из экономики последнее – а там хоть трава не расти. По-видимому, они уже не планируют оставаться на своих должностях, закончатся государственные деньги – они и уйдут.

Почему, по-вашему мнению, перемирия Президента и премьер-министра хватило только на сутки? Вы считаете, что оно было?

Люди поверили, что оно продолжится хоть некоторое время...

Мира между Тимошенко и Ющенко нет еще с 2005 года. Нынешний главный столичный бютовец Александр Зинченко тогда заявил о коррупции в окружении Президента, о так называемых «любих друзях», 80% которых сегодня вместе с ним у Юлии Тимошенко. Выходит – тогда они были врагами украинского народа, коррупционерами, а сегодня они уже честные, не запятнанные.

Тимошенко организовала этот скандал... По-видимому, это является началом отсчета напряжения между ней и Ющенко. Сначала конфликт был скрытым, а теперь это уже открытая война, а со стороны премьера еще и коварная, без правил.

Причина – с первого дня своего пребывания в команде Виктора Ющенко Юлия Тимошенко бредила должностью Президента. Уже четыре года страну лихорадит, потому что она хочет быть главой государства.

Да и в настоящее время шаткое перемирие опять сорвала Юлия Тимошенко. В пятницу посидели за одним столом, в понедельник подписали с Ющенко общее письмо к МВФ, а во вторник премьер организовала отставку министра, который был назначен Президентом. Это мир? Разве только в понимании Тимошенко.

ЕСЛИ НАФТОГАЗ НЕ ЗАНИМАЛСЯ КОРРУПЦИЕЙ, ТО ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛСЯ ПРЕДОСТАВИТЬ ДОКУМЕНТЫ СБУ? А со стороны Президента? СБУ вдруг врывается в помещение Нафтогаза. Что касается Нафтогаза. Как может одна госструктура скрывать от другой госструктуры – от СБУ – какие-то документы государственной важности?! Где тут логика?

Если НАК «Нафтогаз» не нарушал закон, не занимался коррупцией, то почему он отказался предоставить документы? СБУ имеет право открыть дело и расследовать его.

Нафтогаз – это не частная лавочка. Сегодня кто-то хочет на газе зарабатывать большие деньги. Кто-то умеет на этом зарабатывать еще с начала 90-х, обворовывая Украину.

Вы на кого намекаете? На того, кто объединял энергосистемы Украины, торговал газом и кто сейчас пытается подгрести под себя всю газовую сферу.

ОТКРЫТЫХ СПИСКОВ БОЯТСЯ ТОЛЬКО БЮТ И КОММУНИСТЫ Почему опять зашла речь о досрочных парламентских выборах? Наша позиция такая – ни досрочные президентские выборы, ни досрочные парламентские не дадут никакого желаемого результата для государства.

Выборы нужно проводить на основе другой избирательной системы. Сегодняшняя же система, при которой избирательные списки формируют партийные вожди, показала свою недееспособность. Нужны открыты списки, где место депутата будет определять избиратель, а не партийный вождь.

Мы за то, чтобы проводить одновременно президентские и парламентские выборы – в один день. Тем самым поставить точку в изменении политической элиты.

Не знаем, будут ли досрочные парламентские выборы, но президентские уже не за горами. Виктор Ющенко во второй раз может и не стать Президентом. Виктор Балога, соответственно, не будет главой Секретариата. Какой будет стратегия информационного поля Единого центра, с кем себя будет идентифицировать партия? Или Единый центр рассматривался лишь как краткосрочный проект? Начну с конца. Единый центр – политическая структура, которая динамически развивается на протяжении последних полугода. Свыше 60% людей, которые вступают вЕЦ, никогда не были в других партиях. Мы это рассматриваем как позитив...

Любая политическая партия, политический процесс должен давать перспективу обществу. Мы говорим – Украине необходимо обновление, изменение методов деятельности власти, изменение Конституции.

Сегодня государство находится в сложной ситуации, ведь непонятно, кто в нашем доме хозяин.

Люди выбрали себе Президента и вправе требовать от него четкой позиции, но у Президента меньше полномочий, чем у премьер-министра. Простой человек этого не знает и не очень хочет знать. Потому мы четко должны определиться, какой у нас будет модель власти: президентско-парламентская или парламентско-президентская.

Нужен референдум относительно Конституции. Политические партии, которые сегодня говорят об изменении Конституции, пусть вынесут свои варианты, а народ поставит точку.

Повторюсь – нам необходимо изменить избирательную систему.

Сегодня нет смысла проводить выборы по старой системе.

Мы завершаем роботу над Избирательным кодексом, который предусматривает систему открытых избирательных списков. Этот кодекс мы в ближайшее время внесем в парламент. Есть множество политиков и политических сил, которые поддерживают такую систему избирательных списков.

Открыто против такой системы выступают только БЮТ и коммунисты. И понятно почему. Если бютовцам придется в каждом округе идентифицировать кандидата, то окажется, что у них просто нет такого количества приличных людей. Пойдя на выборы, они потеряют даже то, что сейчас имеют, потому что падает доверие – по сравнению с прошлым.

ВЯЧЕСЛАВ КИРИЛЕНКО РУКОВОДИЛ ФИЛИАЛОМ БЮТ В “НАШЕЙ УКРАИНЕ” Как вы видите будущее движения «За Украину» во главе с Вячеславом Кириленко? Это еще одна политическая сила, кроме Единого центра, которая поддерживает Президента. Почему бы вам не объединиться? Да, это выходцы из “Нашей Украины”. У Президента были инициативы относительно объединения разных политсил. Но те не отозвались на такие инициативы. Мы ничего не отбрасываем, ведь имеем свою позицию, и она направлена не на разрыв, а на консолидацию.

Полтора года потому Вячеслав Кириленко руководил филиалом БЮТ в “Нашей Украине”. Он об этом тогда не говорил, а когда его оттуда попросили, то заговорил...

В отличие от Кириленко, мы не меняем своих позиций.

То есть Вы не считаете, что Вячеслав Кириленко является искренне пропрезидентским? Я бы так не ставил вопрос... Но знаю, что не было сделано много шагов для консолидации НУ–НС.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТОЯННО ОБМАНЫВАЕТ ЛЮДЕЙ, НО МВФ ЕМУ НЕ ОБМАНУТЬ Как думаете, какими будут выводы МВФ относительно второго транша кредита? МВФ – это организация, которая дает деньги под очень низкие проценты для того, чтобы можно было решать какие-то проблемы внутри страны.

Это организация не политическая, а финансовая, потому она может давать кредиты только тем странам, которые смогут их вернуть.

Сегодня МВФ не хочет продолжать нас кредитовать, потому что видит, что мы не в состоянии вернуть деньги. Они видят, что наше правительство делает все, чтобы мы двигались в бездну.

Правительство говорит, что у нас все хорошо. Где хорошо?!.. Правительство постоянно обманывает людей, но МВФ обмануть нельзя, они видят экономические показатели.

Сегодня мы идем к тому, что не сможем выплачивать ни зарплаты, ни пенсии. Но правительство об этом не говорит, потому что живет сегодняшним днем. Юлия Тимошенко не может не заниматься популизмом.

Бюджет должен был быть другой.

Не нужно было Президенту его подписывать… Считаю, что Президент правильно поступил два года тому назад, когда не подписывал бюджет Виктора Януковича. Ющенко его поправил, правительство Януковича внесло правки и до Нового года бюджет был принят.

В этот раз у Президента была другая позиция. С бюджетом Януковича было время для правок – к Президенту он попал 15 декабря. А Тимошенко дотянула до 28 декабря. Не подписать – страна без бюджета могла оказаться в еще более сложной ситуации. Видимо потому Виктор Ющенко его и подписал.

Из-за этого бюджета Пинзеник ушел в отставку. Он не хотел отвечать за такой откровенный, наглый популизм.

Выглядит так, что Пинзеник просто уклонился от ответственности. Не совсем так. К Пинзенику одна претензия как к политику – зачем он пошел в этот блок? Он же знал, что так закончится. Знал, что придется заниматься популизмом, который обрушит государство.

Однако когда наступила критическая точка, он ушел. Нужно отдать должное его позиции.

Мы с Пинзеником встречались перед Новым годом и где-то неделю тому назад. Я увидел, что он изменился к лучшему. Было видно, что ему стало легче, потому что он не сделал шага в пропасть. В бездну, к которой всех подталкивает Тимошенко.

Как Вы лично переживаете экономический кризис? Имею кредит на квартиру. Я, в отличие от многих коллег, сознательно не получил депутатское жилье. Как и много граждан, взял кредит в валюте и теперь есть проблема с возвращением. Потому вынужден исключить много своих расходов.

РАЗ БЮТОВЦЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА НАЛИВАЙЧЕНКО – ЗНАЧИТ, ЧЕГО-ТО ИСПУГАЛИСЬ Почему у нас до сих пор нет нового министра финансов? Не нашли человека, который был бы безотказной и безмолвной обезьянкой у Тимошенко. Ни один профессионал не возьмет на себя ответственность внедрять популизм по-тимошенковски, ведь это отсутствие любой логики в экономике и финансах.

Кабмин без министра финансов – абсолютная безответственность.

Как Вы оцениваете назначение Валентина Наливайченко главой СБУ? Если бютовцы проголосовали за кандидатуру Наливайченко – значит, они чего-то испугались. Поверьте, что впереди сложные времена для тех людей, которые хотели дурить это государство.

Когда возник конфликт между Виктором Балогой и Леонидом Черновецким, киевляне обрадовались. Появилась надежда, что Киев избавится от неадекватного мэра. Однако почему-то конфликт, не успев разгореться, быстро погас. Смеется.

Интересный вопрос.

Мэрия по-прежнему находится под прицельным глазом Президента.

Однако есть избранный мэр. Не берусь комментировать его деятельность. Его выбрали киевляне. Очі бачили, що купували…

ЕСЛИ БЫ БАЛОГА НЕ БИЛ ПО РУКАМ, ТО БЫЛ БЫ ТАКИМ “ХОРОШИМ”, КАК ЗИНЧЕНКО ИЛИ РИБАЧУК Так Черновецкого просто поставили на место? Да, прежде всего поставили на место.

Во-вторых, если его выбрали, то пусть работает. Когда будут нарушения, то будьте уверены, позиция относительно него будет жесткой.

Президент доказал, что он может эту позицию держать... В этом ему помогает и Виктор Балога. Он любит бить по рукам тех, кто берет что плохо лежит.

Когда кое-кто получает по заслугам от Президента или от Секретариата, то сразу же Балогу делают плохим. Это понятно, потому что если бы он молчал и ничего не делал, то был бы таким “хорошим”, какими были Александр Зинченко или Олег Рыбачук.

Одна из самых больших общественных проблем – наших людей слишком легко убедить в том, что кто-то плохой. Я бы хотел пожелать им не быть такими уж доверчивыми.

А чего пожелали бы себе?

Покоя. Внутреннего. Внутренне человек должен быть спокоен всегда, хоть бы что происходило, он должен быть уверен, что все идет к лучшему.

Разговаривала Оксана Климончук