Нужны ли досрочные парламентские выборы (опрос)

Только 50% избирателей, которые проголосовали за Социалистическую партию Украины на парламентских выборах в марте 2006 года, довольны своим выбором.

Об этом свидетельствуют результаты обнародованного сегодня в Киеве социологического опроса, который проводили фонд “Демократические инициативы” и фирма “Юкрейниан социолоджи сервис”.

Немного более уверенными в правильности своего выбора являются сторонники блока “Наша Украина” – 60%. Больше всего довольных своим выбором - среди сторонников Партии регионов (81%), Коммунистической партии (80%) и Блока Юлии Тимошенко (77%). В целом 72% избирателей считают, что сделали правильный выбор на последних парламентских выборах. Этот показатель выше, чем на предварительных парламентских выборах, когда он составлял 60%.

Согласно результатам опроса, только 32% граждан считают, что выборы в Верховную Раду помогут улучшить ситуацию в Украине. 36% опрошенных думают, что выборы ничего не изменят, 7,9% уверены, что они только ухудшат ситуацию, и 24,1% не дали ответа на вопрос.

Опрос проводился 1-10 октября. Методом интервью было опрошено 2010 респондентов в возрасте с 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.