Партия регионов может не дать отставки министрам от Нашей Украины

Фракция Партии регионов еще не определилась с голосованием по заявлениям об отставке министров от “Нашей Украины”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на народного депутата Елену ЛУКАШ.

“После регистрации заявлений в секретариате парламента у Верховной Рады есть десять дней для того, чтобы определиться. В частности, эти десять дней есть также и у министров, которые могут передумать и отозвать свои заявления”, - сказала Е.ЛУКАШ.

Вместе с тем, депутат не исключила, что в течение определенного регламентом срока для рассмотрения заявлений некоторые из них могут быть отозваны.

Как сообщал УНИАН, сегодня в секретариате Верховной Рады были зарегистрированы заявления об отставке министров от блока «Наша Украина»: министра юстиции Романа ЗВАРИЧА, министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО, министра культуры Игоря ЛИХОВОГО, а также заявление от министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО (Ю.ЛУЦЕНКО назначен в Кабмин по договоренности между Президентом и премьером).