Ехануров боится, что взятки скоро будут давать за то, чтобы взяли в армию

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ считает, что главными причинами срыва выполнения государственной программы перехода Вооруженных сил Украины на комплектование военнослужащими по контракту являются популизм и некомпетентность некоторых украинских политиков.

Об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил на форуме во время общения с читателями интернет-издания “Украинская правда”.

“Уверен, что украинская армия перейдет на контрактную основу. Для этого созданы все необходимы условия и сделано очень многое в реформировании структуры армии. Но когда именно это произойдет, к сожалению, однозначного ответа нет”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, отметив, что такой позицией “разочарует всех горе-политиков, которые хотели бы использовать переход на контрактную армию в рекламных целях, но объективно не смогли оценить ситуацию”.

В связи с этим министр обороны отметил, что считает неуместными разговоры об использовании создания контрактной армии в политических целях.

“В то же время у украинских политиков отсутствует понимание реального масштаба проблем в этом вопросе. Кое-кто стремится на этом заработать лишние рейтинговые очки. Отсюда многочисленные недоразумения и проблемы, которых могло бы и не быть”, - считает Ю.ЕХАНУРОВ.

По его мнению, сегодня финансовый и экономический кризис и, как следствие, крайне недостаточное финансирование армии не позволяют определить дату такого перехода, поэтому в нынешних сложных экономических условиях воинская обязанность является единственной возможностью поддерживать обороноспособность, считает министр.

Отвечая на вопрос о возможности откупиться от прохождения срочной службы, Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что в этом году страна может призвать в армию меньше людей, чем есть желающих. “Боюсь, как бы не стали давать взятки за то, чтобы призвали...”, - иронично предположил Ю.ЕХАНУРОВ.

Говоря об общих причинах существующей негативной политической и экономической ситуации в государстве, Ю.ЕХАНУРОВ отметил: “Причин много. Но из числа главных я бы определил такие: во-первых, это популизм некоторых политиков. Это – беда нашего политикума. За это мы все платим слишком большую цену. Во-вторых, эгоизм украинских политиков. Каждая политическая сила хочет властвовать и не умеет работать в режиме консенсуса. В-третьих, это отсутствие понимания общенациональных интересов, доминирование корпоративных интересов над государственными”.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с государственной программой переход Вооруженных сил Украины на полное комплектование военнослужащими службы по контракту должен состояться с 1 января 2010 года.

Сегодня из-за критического недофинансирования этой программы сроки профессионализации ВСУ перенесены ориентировочно на период до 2015 года.