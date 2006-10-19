Довгий требует защитить киевлян от Бродского

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ призывает депутатов Киевского городского совета дать соответствующую оценку и принять правовое решение по поводу оскорбления депутатом Михаилом БРОДСКИМ киевской общины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, О.ДОВГИЙ отметил: „Я убежден, если человек, избранный в городской совет, позволяет себе оскорблять киевлян, его заявлениям и действиям должны дать оценку и общество, и депутаты”. Так секретарь Киевсовета прокомментировал высказывание М.БРОДСКОГО в интервью независимому аналитическому агентству „Главред”.

„Считаю, что человек, который называет более 30 процентов киевлян, избравших мэром Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО „голытьбой”, не достоин находиться в депутатских рядах. И если у господина БРОДСКОГО не хватит совести сложить депутатские полномочия, то свое весомое слово, я надеюсь, скажут депутаты во время сессии, которая состоится 26 октября”, – сказал О.ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета также призвал лидеров Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде продемонстрировать свою политическую ответственность и публично объяснить киевской общине, каким образом М.БРОДСКИЙ - человек, который презирает киевлян - очутился в предвыборных списках этой политической силы.

Как сообщили в пресс-службе Киевсовета, сегодня в интервью „Главреду” депутат Киевсовета М.БРОДСКИЙ заявил, что за Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО „выступила городская голытьба, а нормальные люди, средний класс – в ужасе”.