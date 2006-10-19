В Крыму избили активиста от КПУ

Симферополь. 19 октября. УНИАН. Крымские коммунисты утверждают, что сегодня ночью в центре Симферополя трое неизвестных жестоко избили Максима ЕРЕМЕНКО - активиста проводимой республиканским комитетом КПУ акции "Крым - АнтиНАТОвский плацдарм".

Об этом говорится в совместном сообщении Крымского рескома КПУ и Симферопольского городского комитета Ленинского комсомола, текст которого передан корреспонденту УНИАН.

"На 19-летнего Максима ЕРЕМЕНКО напали трое неизвестных, когда он делал обход палаточного городка, ударили по голове, повалили на землю и жестоко избили", - рассказали крымские коммунисты. В случившемся члены КПУ усматривают "попытку прозападных пронатовских сил" запугать всех тех, кто борется "за светлое будущее страны без американского диктата". "Задаемся вопросом: если сегодня негодяи выводят из строя наших парней, отправляя их с сотрясением мозга в больницу, то что будет завтра?", - говорится в сообщении крымских коммунистов и комсомольцев. При этом они добавляют, что будут "стоять до последнего" и их не запугать подобным "террором".

Кроме того, городской комитет Ленинского комсомола и Реском КПУ заявляют протест "против подобной жестокости" и требуют от правоохранительных органов тщательного расследования происшествия, поиска и наказания преступников, избивших активиста акции "Крым - АнтиНАТОвский плацдарм".

Как сообщал УНИАН, 12 октября крымские коммунисты установили в центре Симферополя палатки и начали долгосрочную акцию "Крым - антиНАТОвский плацдарм". Представители КПУ требуют проведения в АРК регионального референдума по вопросу отношения крымчан к НАТО, кроме того, коммунисты настаивают на проведении всеукраинского референдума относительно вопроса вступления Украины в НАТО, а также по вопросу о статусе русского языка.