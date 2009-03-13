Россия не намерена связывать кредит Украине с расчетами за газ

Россия не намерена связывать предоставление кредита Украине с расчетами за газ, заявил источник в Минфине России.

«Мы готовы идти навстречу, в том числе, закрыв глаза на то, что Украина резко снизила потребление российского газа по отношению к контрактным обязательствам», - сказал он. В то же время российская сторона понимает, в каком сложном положении находится украинская экономика.

По его словам, Россия пока так и не получила ответа на те вопросы, которые были ранее поставлены, в частности о перспективах развития экономики Украины. «Это ряд технологических вопросов, которые интересны не только МВФ, но и стране, которая собирается кредитовать украинскую экономику», - отметил источник.

Прежде всего в вопросе предоставления кредита Россию интересуют «компоненты макроэкономической ситуации», а именно: прогнозы по объему внешнего долга, производства.

Кредит, если он будет предоставлен Россией, будет направлен на финансирование «разрыва украинского бюджета», сообщает Газета.русо ссылкой на ИТАР-ТАСС.