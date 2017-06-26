Компания Ecolines объяснила, почему не повезла украинца по безвизу

Автобусная компания Ecolines, которая отказала в перевозке в Болгарию украинцу по безвизу, объяснила ситуацию.

"Проводник допустил ошибку, выполняя свои обязанности. Правила безвизового режима действуют довольно короткое время, отсутствие опыта и повлекло некомпетентное поведение проводника во время посадки на рейс Киев-Варна", - говорится в сообщении перевозчика в Facebook.

Он подчеркнул, что чтобы подобные случаи не случались в будущем, компанией будет усилено обучение и инструктаж проводников относительно документов, позволяющих пересечение границы в рамках безвизового режима.

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"Компания Ecolines приносит извинения всем нашим пассажирам, в частности семье – Сергею, Ирине, Александру и Дарье, которые не смогли воспользоваться поездкой. Сейчас мы пытаемся связаться для обсуждения предоставления компенсации за неиспользованную поездку", - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, 25 июня, автобусная компания Ecolines отказала в перевозке на рейсе в Болгарии украинцу, который планировал воспользоваться безвизовым режимом. В результате отказалась ехать вся семья.