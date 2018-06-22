Что даст Ющенко назначение «антинатовского» министра?

Сегодня как в политических кругах, так и в масс-медиа активно обсуждается кандидатура будущего министра иностранных дел. Среди кандидатов на кресло главы внешнеполитического ведомства чаще всего звучит имя нынешнего посла Украины в России Константина Грищенко, который в свое время уже возглавлял МИД при президентстве Кучмы. Каковы шансы у Грищенко опять занять кресло министра, как воспримет его назначение Москва и как может измениться внешнеполитический курс Украины, УНИАН поинтересовался у украинских и российских экспертов. Тарас Чорновил, народный депутат ПР: КАРТА ЛОЖИТСЯ В ПОЛЬЗУ ГРИЩЕНКО Я не удивлюсь, если, невзирая на якобы очень высокую прогнозируемость кандидатуры Грищенко на должность министра иностранных дел, может появиться какая-то абсолютно экзотичная фигура, человек, который к внешней политике вообще не имеет никакого отношения. Однако карта сейчас ложится очень серьезно в интересах Грищенко – и по объективным, и по очень-очень субъективным причинам.

Объективные причины – у Ющенко колоссальные проблемы во внешней политике. В частности, с подачи Огрызко и других лиц, он очень серьезно переиграл в конфронтации с Россией и понимает, что сегодня это игра, которая работает против него не только в плане внешней политики, но и внутренней. Все политические силы уже начинают выстраиваться в очередь, чтобы понравиться Москве – в противовес украинскому Президенту. Это, по-видимому, тоже его немного пристыдило. Он хочет вернуть если не контроль за этими событиями, то хотя бы какое-то минимальное влияние на происходящее. При этих обстоятельствах Грищенко, который очень спокоен и нейтрален и в целом приемлемое для всех лицо, имеет высокие шансы.

В плане внешней политики Президенту это очень выгодно. Это человек, который одинаково положительно воспринимается и в Москве, и в Вашингтоне (что бывает довольно редко). Его пребывание послом Украины в Америке вспоминают очень положительно, он там оставил хороший след, много чего смог реализовать.

Когда Грищенко был назначен послом в Россию, Москва восприняла это как акт доброго понимания и как элементарное проявление уважения. Потому там отношение к нему тоже адекватное и спокойное. Нормально воспринимают его и в Европейском Союзе. Все о нем говорят как об одном из лучших министров во всех украинских правительствах.

Грищенко – это действительно тот человек, который сможет возобновить нормальную работу МИД без диктаторских, хамских штучек, которые приветствовались при Огрызко.

Что же касается очень субъективного аспекта – Грищенко, приемлем для Президента, приемлемый, проходной он и в парламенте. Если будет внесена кандидатура Грищенко, вероятность голосования за него фракцией Партии регионов очень и очень высокая. Он нормально попрощался с “Регионами”. Его уход – это не так, как было с Богатыревой. Он не был членом партии, но был министром и в одном, и во втором правительстве Януковича. А затем через очень короткое время его пригласили на должность министра в теневом Кабмине. Он спокойно объяснил что это не его работа, не его стиль, он этим не умеет заниматься и не хочет заниматься. И пошел в СНБО. При таких обстоятельствах у “Регионов” мотивация проголосовать за Грищенко будет, и это очень серьезно обсуждается. Хотя в них тоже, как и у Президента, ничего не прогнозируемо – каша в голове.

Грищенко в свое время по формальным признакам находился в структуре, которую сейчас в известной мере связывают с “РосУкрЭнерго”. Для меня “РосУкрЭнерго” – абсолютное зло, но я как-то не склонен связывать с ней Грищенко. Он перед выборами 2006 года был заместителем председателя Республиканской партии Украины Юрия Бойко. Но мне кажется, его туда привлекли как сильную, заметную фигуру. На тот момент серьезно оскорбленный властью, он согласился. Но потом от партийной работы полностью отошел и, насколько знаю, из партии вышел. Думаю, там серьезных связей нет, но уже отдельные бютовские депутаты (я слышал заявление Шкиля) начали озвучивать мнение, что Президент, мол, хочет внести кандидатуру, которая будет отстаивать интересы “РосУкрЭнерго”.

Проголосует Партия регионов, проголосует большая часть “Нашей Украины”, по крайней мере пропрезидентская, еще возможно отдельные политсилы, а БЮТ не проголосует – а это очередной раскол коалиции, очередной скандал, очередное противостояние. Это то, что очень любит делать наш Президент.

Леонид Кожара, заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам (ПР): МЫ ВСЕ ОЖИДАЕМ ГРИЩЕНКО, НО МОГУТ БЫТЬ НЕОЖИДАННОСТИ Если бы те, кто назначают, руководствовались логикой, то в принципе Грищенко – самый вероятный кандидат. У него есть опыт работы министра. Он профессиональный дипломат. Он смог бы исправить некоторые направления, где у нас очевидные провалы. Прежде всего это - российское направление. Он знает политическую среду в Москве. Он работал также в Брюсселе – знает европейские реалии. Грищенко мог бы быть очень эффективным, но, к сожалению, опыт показывает, что логику тяжело найти в действиях нашего Президента. Мы все ожидаем Грищенко, но могут быть неожиданности.

У будущего министра будет очень много работы: исправить положение в самой дипломатической службе – сейчас и министерство иностранных дел, и заграничные учреждения в плачевном положении, там мизерные зарплаты, люди убегают, послы в некоторые страны не назначаются годами.

Грищенко не только дипломат и посол, он еще и известный политик – и в Европе, и за океаном, поскольку был послом в США.

Главная стратегическая линия нашей внешней политики – европейская интеграция – однозначно будет продолжена. В нашем обществе есть консенсус относительно европейской интеграции. Среди парламентских партий разве что лишь коммунисты (27 человек из 450) не выступают за ЕС, остальные партии проевропейские. И Грищенко будет придерживаться этой линии.

Что касается НАТО. Мне кажется, в этом направлении само НАТО сказало нам лучше кого бы то ни было – Огрызко ли, или Грищенко, или Президента Ющенко: перспективы членства на сегодня нет. Это рациональная и реалистичная позиция со стороны НАТО. Нам нужно этого и придерживаться, не играться в “НАТО сегодня”.

Евгений Минченко директор Института международной экспертизы, вице-президент Российской ассоциации связей с общественностью: ГРИЩЕНКО БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ МОСКВОЙ БОЛЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ЧЕМ ОГРЫЗКО

Константин Иванович Грищенко действительно классический дипломат: очень осторожный, очень умеренный, без всяческих резкостей, которыми выделялся господин Огрызко. Думаю, Грищенко будет воспринят Россией достаточно положительно, если такое назначение состоится. Он и раньше, находясь на посту министра иностранных дел и на посту посла в России, вел себя очень осторожно и пытался находить точки касания между двумя странами, а не создавать какие-то конфликтные ситуации.

Не дело Москвы оценивать, кого Украина выберет себе в министры иностранных дел. Это внутреннее дело страны. Но, конечно, Грищенко как человек умеренный, не склонный к резким заявлениям, достаточно прагматичный и адекватный, наверно, воспринимался бы более положительно, чем предыдущий министр иностранных дел.

Сергей Михеев, вице-президент Центра политтехнологий (Россия): ГРИЩЕНКО СЕБЯ В МОСКВЕ ОСОБО НЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ

Как по мне, Грищенко себя в Москве особо не зарекомендовал. Публичной деятельностью не отметился. Сказать, что он стал заметной персоной на московской политической сцене нельзя. Но очевидно, что у него есть какие-то отношения в министерстве иностранных дел, возможно именно на уровне МИД он зарекомендовал себя неплохо.

Возглавлять МИД Украины может человек с любой фамилией. Вопрос в том, какую конкретную политику он будет проводить относительно России. Его биография, фамилия, национальность и даже взгляды в действительности играют второстепенную роль, главное – деятельность, которую он будет осуществлять в должности министра.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при МИД Украины: ОН ПРИНАДЛЕЖАТ К КОГОРТЕ ПОЛИТИКОВ, КОТОРЫЕ ОРГАНИЗОВЫВАЛИ КАМПАНИЮ АНТИНАТО

Сейчас много комментариев в интересах господина Грищенко. Я думаю, для него перспектива стать министром иностранных дел довольно проблематична. Безусловно, будет приниматься политическое решение. Нужно учитывать политический конфликт, который у нас разворачивается.

Президент олицетворяет реализацию курса на европейскую, евроатлантическую интеграцию. А господин Грищенко четко задекларировал себя как человек, который принадлежал к когорте политиков, организовавших кампанию “АНТИНАТО”, который будучи советником Януковича, непосредственно выступал против перспективы членства Украины в НАТО. Так как Президент с его убеждениями должен согласовать эту кандидатуру? Конечно, Грищенко может быть назначен, но тогда имидж Президента в который раз пострадает, потому что опять подтвердится тенденция, что он ставит на ключевые позиции тех людей, которые по своим личным убеждениям выступают против евроатлантической или европейской интеграции. А это очень важный фактор.

Второй фактор касается расклада самих политических сил. Понятно, что назначение Грищенко на должность посла состоялось при участии госпожи Богатыревой, при поддержке “Регионов”.

Грищенко не вписывается в идеологические позиции нынешней властной коалиции. С другой стороны, насколько Грищенко как министр иностранных дел будет отвечать интересам БЮТ и лично правительственной коалиции во главе с Юлией Тимошенко? Здесь тоже много вопросов не в интересах Грищенко.

Если говорить о России, то, конечно, одной из причин, почему Грищенко был назначен на должность посла в Россию было то, что сама Москва его воспринимает очень хорошо, как своего человека. С другой стороны, все-таки Грищенко является профессиональным, квалифицированным дипломатом. Он зарекомендовал себя еще со времен Кучмы как кризисный дипломат – человек, который может улаживать кризисные ситуации. С этой точки зрения он может быть всем нужен – как Президенту, так и премьеру. Конечно, он нужен и России. Там его кандидатура была воспринята на ура. Его собственные убеждения и его собственная позиция говорят о его симпатии к России, равно как и России к нему.

Но опять же это будет определенным сигналом относительно внешнеполитических ориентиров Украины.

Опрашивала Анна Ященко