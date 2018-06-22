Кто нацелился на «Украинские вертолеты»?

В 2007 г. Министерство обороны решило «обрезать крылья» «Украинским вертолетам»… Попытки завладеть вертолетами продолжаются, свидетельство чему – постановление ВР...

Как известно, борьба с коррупцией в Украине – занятие перманентное и весьма выгодное для тех, кто провозгласил себя борцом с этим, то ли уродливым пережитком прошлого, то ли неотъемлемым атрибутом сегодняшнего дня. На эту борьбу можно списать все что угодно. В то же время, при надлежащем пиаре, а также имея надежную «крышу», под видом борьбы с этим злом можно успешно «порешать» и свои вопросы. Некоторые весьма влиятельные представители отечественного политикума умело пользуются таким эффективным средством, как публично объявленная «борьба с коррупцией», расправляясь при этом с политическими противниками. Народу, так сказать, нравится. Другие, впрочем, обходятся без особой шумихи, ведь главное в этом деле – конечный результат.

Именно конечный результат интересует инициаторов принятия одного из недавних постановлений Верховной Рады. Громкое и длинное название этого документа создает видимость искоренения коррупционного зла, и звучит так: «О создании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования коррупционных действий должностных лиц, которые препятствуют возвращению 16 вертолетов МИ-8 МТ (МТВ) в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, переданных в аренду частной компании ЗАО «Украинские вертолеты».

Собственно, в данном случае речь идет о приобретенной в 2003 году компанией «Украинские вертолеты» армейской технике. Именно в том году Министерству обороны Украины пришлось привлечь коммерческие предприятия к восстановлению армейской авиации, требующей капитального ремонта. Инициатива Минобороны была вынужденная, но, как оказалось, эффективная. В результате тендера ЗАО «Украинские вертолеты» получило в аренду 16 вертолетов Ми-8МТ (МТВ). 95 млн. грн. были затрачены компанией на капитальный ремонт и модернизацию арендованных вертолетов, установку современного пилотажно-навигационного оборудования. Размер денежной части арендной платы за вертолеты был определен с учетом статьи 18-1 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества». Согласно договору аренды, воздушные суда застрахованы так, что выгоду «в случае чего» получает Министерство обороны. А в случае наступления в Украине особого периода все арендованные вертолеты возвращаются в состав Сухопутных войск в исправном состоянии.

Следует сказать, что фактически спасенные таким образом от утилизации украинские вертолеты получили шанс на «вторую жизнь». На сегодня компания «Украинские вертолеты» – единственная в Украине, имеющая официальный статус оператора ООН и работающая в нескольких миссиях организации, выполняя сложнейшие и ответственейшие задачи. 75% коллектива компании составляют офицеры запаса – фактически авиаэлита, пилоты, имеющие колоссальный опыт полетов в сложнейших условиях. Из своих кабин они видели горный Пакистан, суданские пустыни, наводнения в Мозамбике, горящие леса в Турции и в Украине. Налет командира экипажа в среднем составляет от 6000 до 8000 часов – при минимальном требовании 2500 часов. (Для сравнения: у некоторых командиров украинских вертолетных полков налет составляет 1200–1500 часов). Конечно же, работа в экстремальных условиях требует высокого уровня технической готовности машин. Вертолеты компании соответствуют требованиям Международной организации гражданской авиации, то есть находятся в идеальном техническом состоянии. Кроме того, компания регулярно предоставляет письменную информацию о местонахождении и техническом состоянии арендованных воздушных судов в Госавиаадминистрацию и командованию Сухопутных войск, обеспечивает доступ представителям комиссий к местам расположения вертолетов.

Особую гордость для коллектива «Украинских вертолетов» составляет выполнение миссии Организации Объединенных Наций в одном из беднейших государств мира – Гаити. Как известно, Миссия ООН по стабилизации Гаити начала свою работу после состоявшегося здесь в 2004 году восстания, приведшего к отставке президента страны и захвата власти мятежниками. И хотя власть в стране принял на себя временно исполняющий обязанности президента, обратившийся в ООН с просьбой направить в страну международные силы, армия и полиция крайне слабы, в отличие от незаконных вооруженных формирований.

Нынче задачи ООН по поддержанию мира и порядка на этом далеком и неспокойном острове выполняют 2 самолета и 10 вертолетов нескольких государств, из которых 2 вертолета и летно-технический персонал предоставлены украинской компанией, работающей там уже второй год.

Главное направление деятельности «Украинских вертолетов» на Гаити – доставка гуманитарных грузов. Именно украинские летчики доставляли продовольствие, медикаменты и воду в затопленный на 80% процентов город Гонаив на севере острова. И хотя сейчас ситуация улучшилась, в гуманитарной помощи продолжают нуждаться около 800 тыс. гаитян. На счету команды «Украинских вертолетов» – переброска миротворческих контингентов для ликвидации беспорядков, обеспечение избирательного процесса, участие в операциях по борьбе с наркотрафиком и многое другое.

Внушителен список и VIP-пассажиров «гаитянских» экипажей «Украинских вертолетов». Услугами компании воспользовались королева Испании донья София Греческая и Датская, премьер-министр Гаити, министр сельского хозяйства Франции.

«Нам очень приятно сотрудничать с «Украинскими вертолетами». Они всегда выполняют поставленные задачи. Вертолеты в хорошем состоянии и их техническая поддержка осуществляется на высоком уровне. Команда «Украинских вертолетов» работает очень профессионально», – говорит директор департамента авиации миссии ООН на Гаити Кристиан Грегуар.

Собственно, именно выполнение подобных миротворческих миссий и является одной из визитных карточек нашего государства, поддерживающих позитивный имидж Украины за рубежом.

Увы, оказывается, что на родине «Украинских вертолетов» кое-кто думает по-другому. В 2007 году Министерство обороны (тогда министром был Анатолий Гриценко. – Авт.), предприняло первые попытки «обрезать крылья» «Украинским вертолетам». И хотя законность действий компании тогда была подтверждена в зале суда, попытки завладеть вертолетами со стороны заинтересованных лиц продолжаются, чему последнее свидетельство – вышеуказанное постановление парламента. Именно в Верховную Раду – вместе с бывшим министром обороны – переместился эпицентр борьбы с компанией. Летающие машины у «Украинских вертолетов» пытаются отобрать, чтобы передать их другой компании, которая, формально являясь государственным предприятием Министерства обороны Украины, фактически полностью контролируется и зависит от ряда частных лиц. Компании, чьи технические ресурсы частично были распроданы, а частично – ржавеют в нерабочем состоянии. А тут такой шанс – «хапнуть» готовые, отремонтированные и вполне рабочие машины…

К сожалению, история с «Украинскими вертолетами» – обыденная для украинских реалий, при которых государственные интересы и престиж страны нередко уступают перед шкурными потребностями тех или иных персонажей отечественного политического театра. Но, несомненно, в данном случае должен сработать инстинкт государственного самосохранения – ведь речь идет о почетном и ответственном участии украинской компании в составе миссии Организации Объединенных Наций.

Евгений Борозна