Степана Черновецкого в “Ибице” не было

4.07.2006 года в 15-34 на сайте www.unian.net (УНИАН) была опубликована заметка “Сын Черновецкого “оторвался” в Одессе?”, которая содержит недостоверную информацию относительно Степана Леонидовича Черновецкого, а именно: “В МВД официально не комментируют и не называют фамилий лиц, которые совершили драку в одесском баре “Ибица”, в том числе информацию СМИ о якобы участии Степана Черновецкого, сына Киевского городского председателя Леонида Черновецкого, в этом инциденте. В то же время, как стало известно УНИАН из поинформированных источников в правоохранительных органах, среди участников инцидента в клубе значится Степан Черновецкий”.

Информационное агентство сообщает, что данная информация была опубликована безосновательно, в связи с чем агентство приносит Степану Леонидовичу Черновецкому свои извинения.