Помаранчевые министры объявили об отставке

Министры от “Нашей Украины” – Юрий ПОЛЯЧЕНКО, Юрий ПАВЛЕНКО, Роман ЗВАРИЧ, Игорь ЛИХОВЫЙ - и министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде заявления об отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве лидер блока «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ уточнил, что заявления были зарегистрированы в Секретариате ВР сегодня в 10.50. Лидер «Нашей Украины» также отметил, что отставка министров вызвана, прежде всего, тем, что представители так называемой антикризисной коалиции отказываются реализовывать Универсал национального единства. «Наша Украина» все эти месяцы с момента избирательной кампании и до сих пор была последовательной и настойчивой в реализации тех идей, которые были утверждены оранжевым Майданом», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он подчеркнул, что на сегодня уже окончательно понятно, что представители антикризисной коалиции не собирались и не собираются выполнять Универсал. «Следствием и свидетельством этого стали излом внешнеполитического и внутриполитического курса государства, переход к экономике абсурда», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также отметил, что отставка министров по политическому признаку происходит впервые в истории Украины, и потому она давалась довольно сложно, поскольку нет ни опыта, ни соответствующей нормативной базы.

Лидер «Нашей Украины» также добавил, что если в результате действий или бездеятельности Верховной Рады случится так, что кто-то из министров, объявив о своей отставке, останется в правительстве, то «Наша Украина» отмежуется от них.

Говоря о решении министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО подать в отставку, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что хотя Ю.ЛУЦЕНКО является беспартийным, однако его на эту должность предлагал блок «Наша Украина». Р.БЕССМЕРТНЫЙ также добавил, что сегодня Ю.ЛУЦЕНКО планирует провести пресс-конференцию и рассказать на ней о своем решении.

Присутствующий на пресс-конференции министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отметил, что его решение является логическим продолжением решения партии.

Министр здравоохранения Юрий ПОЛЯЧЕНКО отметил, что хотя он и не является членом партии «Наша Украина», у него есть моральные обязательства перед партией, поскольку именно она выдвинула его на эту должность.

Как сообщал УНИАН, 4 октября лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что «Наша Украина» переходит в оппозицию к правительственной коалиции и отзывает своих министров.

Министрами по квоте “Нашей Украины” являются Игорь ЛИХОВЫЙ (министр культуры); Юрий ПОЛЯЧЕНКО (министр здравоохранения); Юрий ПАВЛЕНКО (министр по делам семьи, молодежи и спорта); Роман ЗВАРИЧ (министр юстиции).

В.ЮЩЕНКО вчера выразил мнение, что министры, которые прошли в правительство по квоте «Нашей Украины», должны выполнить волю своей партии.

В то же время министр обороны Анатолий ГРИЦЕНКО и министр иностранных дел Борис ТАРАСЮК, которые работают по квоте Президента, останутся на своих должностях и далее.