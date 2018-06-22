Хорошковский: от премьерского любимца до «существа с маникюром и педикюром»

Валерию Хорошковскому удалось всего за несколько месяцев пройти путь от премьерского любимца до «существа с маникюром и педикюром», которое цинично бросает людей в застенки СБУ. Похоже, в БЮТ недооценили таланты Валерия Ивановича, и теперь он превращается для премьера в серьезную проблему.

Хорошковский оказался хорошим примером справедливости пословицы «Встречают по одежке, провожают по уму». Самый метросексуальный украинский политик оказался неплохим специалистом в экономических вопросах, и, как оказалось, вовсе не случайно присутствует в высших эшелонах власти на протяжении уже нескольких лет. Его послужной список может конкурировать с перечнем мест работы Арсения Яценюка. Валерия Хорошковского в середине 90-х привел в большую политику его тезка и тогдашний премьер Пустовойтенко, и с тех пор «Мистер Блендамед» поменял немало покровителей. Тем интереснее понять, чем для него является нынешняя схватка с Тимошенко – выполнением контракта ландскнехта или принципиальным противостоянием. Как минимум, Валерий Иванович пытается не потеряться и при следующем Президенте.

Следует отметить, что все предыдущие политики-противовесы плохо справлялись с задачей нейтрализации Тимошенко. Ни Раиса Богатырева, ни Инна Богословская не смогли обыграть премьера даже в локальных схватках, не говоря уже о способности всерьез повлиять на рейтинг премьера. Как оказалось, Юлии Владимировне нужен совсем другой раздражитель: ухоженный и богатый мужчина с опытом работы в политике и администрировании. Ничего странного: в большой политике нет места сантиментам и джентльменскому отношению, слишком высоки ставки.

Став первой «ласточкой», покинувшей лагерь премьера, Хорошковский сегодня энергично демонстрирует боевой дух и цепкость в борьбе за спорный газ. Будем откровенны: подавляющее большинство граждан Украины понятия не имеет о том, в чем заключаются секреты газовых контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». В завязавшейся борьбе между Хорошковским и Тимошенко большое значение имеет телевизионная картинка и информированность, предполагающая способность бить по слабым точкам противника.

Хорошковский, судя по энергичности его действий, не зря просиживал дорогие штаны в Государственной таможенной службе, и со спецификой растаможивания голубого золота знаком неплохо. Пока это позволяет СБУ оказывать психологическое давление на правительство. При этом сам Валерий Иванович заявляет, что не собирается останавливаться в вопросе расследования дела о присвоении 11 миллиардов кубометров газа. Полезно напомнить, что Хорошковский контролирует телеканал «Интер» и ряд других медиа-активов, которые влияют на формирование общественного мнения. С одной стороны, программа «Свобода на Интере» превратилась в телевизионный клуб «Анти-Юля», с другой – массированная пропагандистская атака почти за год до президентских выборов способна обрушить даже кажущийся незыблемым рейтинг.

БЮТ проспал активизацию Хорошковского, и теперь юридическая служба и пиар-департамент «сердечников» вынуждены изощряться в противодействии бывшему главному таможеннику. Хотя претензии к официальному миллионеру в использовании чартера для полета в Европу выглядят несерьезно, были и более удачные варианты. К примеру, недавние слухи о том, что Дмитрий Фирташ (хороший знакомый и, возможно, деловой партнер Хорошковского) покинул Украину, приписывали людям из окружения первого зампреда СБУ. К тому же, трудно припомнить еще случай, когда одного из руководителей спецслужб досматривали на таможне, так что Хорошковский вошел в историю. При этом нормы законодательства соблюдены, ведь первый заместитель председателя СБУ не является лицом неприкосновенным. По всей видимости, это не последние неприятности, которые депутаты-бютовцы постараются организовать для своего недруга. Впрочем, добиться его снятия в нынешних условиях практически невозможно. Повышенная активность вокруг «газового дела» свидетельствует не только о его повышенной значимости для премьерской команды. Кроме того, хваткие юристы из команды Тимошенко получили возможность продемонстрировать собственную квалификацию. В контексте прогнозов о том, что судьба президентских выборов будет решаться в судах, такая проба сил не кажется лишней, а решения Шевченковского суда, дважды запретившего СБУ совершать следственные действия по газовым вопросам, выглядят показательными.

Логика действий Тимошенко и ее соратников понятна – они пытаются смять противника и максимально локализовать его активность. Но это решение не выглядит оптимальным в нынешней ситуации. Даже минимальные успехи Хорошковского негативно повлияют на позиции главы правительства, да и скорого решения судьбы 11 миллиардов кубов газа ожидать не стоит. В сложившейся ситуации Кабинету Министров куда выгоднее было бы реализовывать позитивную политику, демонстрируя собственные успехи в других сферах деятельности. Впрочем, пока это не удается, и Тимошенко даже ограничила свое участие в брифингах и пресс-конференциях, избегая неудобных вопросов.

Евгений Магда