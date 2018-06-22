Столичный бюджет-2009: финансовый план или очковтирательство?

С двухмесячной задержкой депутаты Киевского городского совета наконец утвердили столичный бюджет на 2009 год с объемом поступлений и расходов – 18 млрд. 163, 4 млн. грн. Олесь Довгий оптимистично назвал его “бюджетом для людей, а не для чиновников и политиков”. Насколько реалистичны показатели, заложенные в киевский бюджет-2009, и какие социальные выплаты в нем сохранились, мы поинтересовались у столичных депутатов и экспертов. Денис Комарницкий, глава фракции Блока Леонида Черновецкого в Киевраде: ОПТИМАЛЬНЫЙ И АНТИКРИЗИСНЫЙ

Считаю принятый столичный бюджет-2009 одним из самых оптимальных вариантов при нынешних условиях, когда в стране очень тяжелая экономическая ситуация, которая негативно отражается на финансовом положении всех без исключения населенных пунктов и регионов столицы. Из-за кризиса поступления в бюджеты всех уровней – от государственного бюджета до бюджетов самых малых населенных пунктов – снизились, и эта тревожная тенденция сохраняется и в дальнейшем. К тому же в Киеве есть еще такая болезненная проблема, как рекордное исключение средств в госбюджет в размере около 7,5 миллиардов гривен, что значительно сужает бюджетные возможности столицы. Такое колоссальное исключение фактически лишило киевскую власть возможности направить эти деньги на реализацию уже существующих социальных программ и программ развития, а тем более на учреждение новых программ. К тому же Кабмин не компенсирует затраты столичного муниципального транспорта на перевозку граждан общегосударственных льготных категорий, как это предусмотрено законом, и не выполняет свои обязательства по другим программам – таких, как субвенции на выполнение функций столицы и подготовку к Евро-2012. И это еще больше осложняет состояние дел.

Необходимо понимать, что, к сожалению, сейчас никто не знает, улучшится ли ситуация в экономике через полгода, года. Если в стране кризис и дальше будет углубляться, объективно будет наблюдаться тенизация экономики, переход на “зарплаты в конвертах”, поступления подоходного налога в местные бюджеты и в дальнейшем будут сокращаться. Есть, конечно, другие источники наполнения бюджета: паевые взносы застройщиков на развитие социальной инфраструктуры, реализация и сдача в аренду коммунального имущества. Но и они в этих условиях исчерпываются, а следовательно, все местные бюджеты теряют потенциальные поступления.

Потому в мы пытались максимально учесть влияние всех факторов, которые можно спрогнозировать, и в конечном итоге приняли антикризисный бюджет Киева и антикризисную программу социально-экономического развития. Внимание было сосредоточено на удовлетворении первоочередных потребностей города и обеспечении социальных гарантий киевлянам. Предусмотрены достаточные бюджетные ассигнования на заработную плату работникам бюджетной сферы города, питания в больницах и школах. Удалось найти средства и на социальные программы – сохранить муниципальные пенсии, надбавки для учителей и медиков в размере 20%. То есть выполнение всех жизненно важных функций города, включая жилищно-коммунальное хозяйство (содержание жилищного фонда, вывоза мусора и тому подобное) финансово обеспечено.

Бюджетом предусмотрено также финансирование жизненно важных инфраструктурных проектов, таких, как Подольско-Воскресенский мостовой переход, транспортная развязка на Московской площади, строительство метрополитена, функционирования общественного транспорта. Причем с целью максимально эффективного использования средств как приоритетные определены, прежде всего, объекты, которые уже достраиваются или реконструкция которых уже завершается.

Что касается перспектив выполнения принятого бюджета-2009, многое будет зависеть от того, удастся ли нам добиться пересмотра общенационального бюджета и сокращения исключений из вышеупомянутых 7,5 миллиардов гривен хотя бы вдвое. А также добиться, чтобы Киев получил все надлежащие ему по законам субвенции (целевое финансирование определенных программ). Лишь тогда будем иметь средства, необходимые для полноценной реализации программ выплаты муниципальных надбавок к пенсиям и зарплатам врачей и учителей, ремонта жилищно-коммунального хозяйства, строительства метрополитена и социального жилья. Принятие бюджета-2009 – это завершение бюджетного процесса, но одновременно начало не менее напряженной работы по его выполнению.

Роман Ярошенко, глава постоянной комиссии Киеврады по вопросам бюджета и социально-экономического развития: ЗА ДВА МЕСЯЦА ИМЕЕМ СТОПРОЦЕНТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Бюджет – это финансовый план столицы. Показатели вполне реалистичны. Будем пытаться его выполнить. Мы заложили 20% надбавки учителям, медикам. Вообще основные направления киевского бюджета – социальная защита, образование, медицина. На эти три отрасли выделено больше всего средств.

За два месяца у нас идет стопроцентное выполнение бюджета, и собираем мы налогов не меньше, чем в прошлом году.

Увеличить столичный бюджет удалось за счет оптимизации всех остальных расходов, которые у нас были, и за счет увеличения плановых показателей поступления в бюджет города Киева.

Дмитрий Андриевский, Блок Виталия Кличко: НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ БЮДЖЕТА ДАЮТ 2 МИЛЛИАРДА ДЕФИЦИТА

Я оцениваю бюджет-2009 как предвыборную смету господина Черновецкого. Он действительно заложил туда достаточно много вещей, которые он будет финансировать, а остальные действительно важные для города вопросы он полностью не профинансирует.

Бюджет в том виде, в котором он на сегодня существует, не может быть выполнен по меньшей мере на 2,5–3 миллиарда гривен. Больше чем на миллиард гривен, по сравнению с 2008 годом, заложен налог на прибыль граждан, более как на полмиллиарда – увеличена плата за землю и более чем на полмиллиарда увеличено паевое участие инвесторов. А в условиях сегодняшнего кризиса собрать такую сумму будет очень-очень тяжело. Только эти статьи уже дают два миллиарда дефицита. Я думаю, что другие статьи тоже раздуты. И за такой популизм Черновецкого нужно будет рассчитываться в ближайшее время.

Относительно социальных выплат. В четырех районах (Соломенский, Дарницкий, Шевченковский и Святошинский) вообще ни одной копейки из муниципальных доплат в бюджет не заложено. Это именно те районы, которые выступали категорически против политики уничтожения Киева, которую в последнее время проводил господин Черновецкий. И он “отметил” активность этих районов, не заложив ни одной копейки на муниципальные выплаты.

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра “Институт города”: ФАНТАСТИКА И ПРОСТО КРАСИВЫЕ ЦИФРЫ

Начнем с общих показателей. Всем известно, что ситуация 2009 года будет намного хуже, чем в прошлом году. В то же время в утвержденном бюджете общий объем поступлений увеличен на 1,4 миллиарда по сравнению с выполнением в прошлом году. Основным источником поступлений в бюджете является налог на доходы физических лиц. Однако число рабочих мест в Киеве резко сократилось. На это указывают два фактора. Сократились поступления по этому налогу и уменьшились перевозки в метрополитене. Я ссылаюсь на эту цифру, потому что она очень точно учитывается. В сравнении с январем прошлого года, перевозки в метро упали на 25%. А метро пользуются те люди, которые “не ездят на такси в булочную”, – рабочие. По оценкам Института города, число рабочих мест Киева сократилось приблизительно на 200 тысяч. Следовательно, незачем ожидать больших поступлений от налога на доходы физических лиц, который составлял основу бюджета в прошлом году.

То, что нарисовали в бюджете в этом году, – фантастика. Невзирая на ухудшение экономической ситуации, общий объем поступлений увеличен почти на 1,4 миллиарда. Аналогично растут объемы расходов. Не так сильно, как общий объем поступлений, но на 687 миллионов гривен – в сравнении с прошлым годом. Эти показатели слишком оптимистичны.

Что запланировано в расходы? По сравнению с проектом, который был подан, на здравоохранение увеличены расходы почти на 114 миллионов гривен, на социальное обеспечение – на 534 миллиона, на жилищно-коммунальное хозяйство – на 568 миллионов. Можно сказать, что депутаты прекрасно поработали и увеличили поступления, нашли какие-то дополнительные средства. Еще можно назвать целевые фонды – там почти 500 миллионов увеличения. Но возникает вопрос, откуда городская власть возьмет эти средства?

Наибольший рост отразился в “других поступлениях”. Что это за поступления – никому не известно. А рост просто колоссальный – 1 миллиард 158 миллионов гривен. Бюджет принимается не первый год, и даже не первое десятилетие, все источники поступлений в принципе известны, и вдруг выскакивают какие-то “другие поступления”, которые дают сверх миллиарда дополнительных доходов. Это выглядит приблизительно так: если бы вы планировали бюджет семьи и решили в будущем месяце купить автомобиль, потому что найдете на улице 10 тысяч долларов. Я могу запланировать что найду 10 копеек, но запланировать 10 тысяч долларов – полную фантастику, больной бред. То же делается в бюджете.

Резко возрастут поступления от продажи земли – на 552 миллиона гривен, в сравнении с первоначальным проектом бюджета. (От первоначального проекта бюджета можно отталкивался, потому что он привязывался к показателям выполнения в прошлом году). Что значит получить такие средства? Если у нас сейчас плохая конъюнктура рынка, значит, нам нужно все муниципальные земли выставить на продажу, чтобы собрать такую большую сумму. Ведь земля сейчас очень подешевела. Строительная отрасль стоит.

Так же растут в бюджете паевые средства инвесторов. Это те средства, которые вносят застройщики на развитие инженерно-транспортной и системной инфраструктуры. Они подскочили на 414 миллионов гривен. Хотя статистка четко показывает, что объемы строительства уже в январе упали в три раза. Во-первых, половина предприятий отрасли остановилась. Во-вторых, те что работают, загружены на 70%. В итоге имеем падение в отрасли строительства в три раза. А наша “умная власть” надеется, что строители активно будут развивать строительство и увеличить поступления. Это полностью алогично и не отвечает экономическим реалиям.

Есть в утвержденном бюджете такая интересна статья – гранты физических и юридических лиц. Рост, в сравнении с начальным вариантом, – на 100 миллионов гривен (сначала было заложено 25 миллионов, а в принятом бюджете – 125). Что это гранты? Это знаменитые обеды с мэром и его заместителем – так называемые платные консультации в Киеве, когда можно за большие деньги получить “консультацию” от должностных лиц. Возникает большой вопрос, насколько это законно. Но даже при условиях, что такие консультации будут, маловероятно собрать 125 миллионов.

По сравнению с предыдущим вариантом проекта бюджета утвержденный бюджет увеличен на 2,5 миллиардов – и поступлений, и расходов. Это шестая часть первичных 15 миллиардов. Если городская власть нашла на свои каждые пять гривен дополнительную шестую – это значит, что она или некачественно составляла исходный вариант, или просто нарисовала красивые цифры, которые невозможно реализовать.

Опрашивала Анна Ященко