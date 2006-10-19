Парламент удовлетворил просьбу заместителя Давидовича

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия первого заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая МЕЛЬНИКА.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовало 368 народных депутатов из 437 зарегистрированных в зале.

Соответствующее решение было принято на основании личного заявления Н.МЕЛЬНИКА.

Как сообщил представитель Президента Украины в парламенте Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, профильный Комитет ВР рассмотрел заявление Н.МЕЛЬНИКА, «выразил сожаление по поводу его решения», но, учитывая то, что это было его собственное решение, рекомендовал парламенту удовлетворить просьбу.

Как стало известно УНИАН из источников, близких к ЦИК, Н.МЕЛЬНИК перейдет на работу в Верховный Суд Украины.