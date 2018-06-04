Украинский интерес. Интенсив в Вашингтоне, взаимопонимание в Брюсселе и энтузиазм Макрона

Встреча украинского и американского президентов прошли, как принято было говорить раньше, «в теплой и дружественной обстановке». Причина этого – не только в похвальной настойчивости украинской дипломатии, но и заинтересованности администрации Трампа в его достаточной удаленности от России. Связи с Кремлем в нынешней ситуации слишком токсичны, чтобы пытаться реанимировать их. Поэтому одновременно с пребыванием украинского президента в Вашингтоне США объявили об усилении санкций против России.

В итоге Петр Порошенко не только нашел общий язык с Дональдом Трампом, но и максимально интенсивно провел переговоры в Вашингтоне с рядом ключевых представителей американского правительства, директором-распорядителем МВФ и главой Всемирного Банка. Столица США остается центром пересечения различных интересов, с безусловным доминированием американских, и нашей стране необходимо вписаться в сложное переплетение, не потеряв лица. Как представляется, главная задача украинской дипломатии на сегодня – развить успех после во многом носившей ритуальный характер встречи Порошенко и Трампа. Стоит напомнить, что с формальной точки зрения Украина и США – стратегические партнеры, но этот статус необходимо наполнить конкретным смыслом.

После насыщенного событиями визита в Вашингтон Порошенко отправился в Брюссель для переговоров с лидерами Европейского Союза. Те решили продолжить санкции против России, хотя, следует отметить, что разнообразные проявления возмущения истеблишмента невозможностью вернуться к business as usual с Кремлем звучат в разных уголках Старого Света достаточно регулярно. Комплиментарное для Украины выступление главы Европейского Совета Дональда Туска – это важно, но не стоит расслабляться и полагать, будто схватка с Кремлем за симпатии европейцев уже выиграна.

В этом контексте особый интерес представляет активность Эммануэля Макрона, решившего реанимировать Нормандский формат. Французский президент, заручившийся поддержкой новоизбранного парламента, в котором большинство нижней палаты составляют его сторонники, полон решимости продемонстрировать успехи на внешнеполитическом направлении. И урегулирование конфликта на Донбассе – очевидное место для приложения усилий. Макрона поддержала и Ангела Меркель, для которой тога миротворца – отличное дополнение к экономическим успехам Германии накануне осенних выборов. Но главной проблемой остается Россия, в последнее время даже не пытающаяся имитировать конструктивный диалог вокруг урегулирования на Донбассе. Хотя глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма надеется, что в июле начнется процесс обмена пленными и задержанными, особых оснований для оптимизма нет.

Евгений Магда