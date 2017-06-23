Польша не хочет продолжать работу пешеходного пункта пересечения границы с Украиной

Пограничная служба Польши не рекомендует продлевать срок действия экспериментального пешеходного пункта пропуска "Угринов-Долгобычув", который истекает в конце июня.

Об этом "Европейской правде" сообщил Якуб Логинов, активист инициативы "Пешеходные переходы", который получил официальное письмо от Люблинского воеводства.

В воеводстве отметили, что заинтересованы в продолжении работы пункта пересечения и направили запрос в соответствующие службы. Пограничная служба Польши в ответ сообщила, что не рекомендует продлении действия пункта пропуска через отсутствие условий, которые гарантируют безопасность людей, которые пересекают границу пешком.

"Дальнейшая судьба проекта должна зависеть от создания соответствующих условий и инфраструктуры, сделанных исключительно для пешеходов", - говорится в письме.

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Пограничники отметили, что в пункте пересечения значительно возросло количество автобусов, и он, собственно предназначен для автомобильного транспорта.

Напомним, в декабре 2016 года польская сторона по тем же причинам также не рекомендовала продолжать работу пункта пропуска "Угринов-Долгобычув", но в конце концов стороны согласились продлить срок действия на 6 месяцев.

Пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Угринов – Долгобычув" был введен 1 июля 2015 года.